Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας μίλησε στο Gazzetta για την κατάκτηση Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, το οποίο αφιέρωσε στον αδελφο του, Μπάμπη, ενώ ο Ισέκα του ζήτησε να μην τον... συναντήσει στην Μπράιτον!

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στον Βόλο! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, έχοντας ρόστερ βασισμένο στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Κωστούλας.

Ο νεαρός στόπερ ήταν βασικός για τους Κρητικούς και έκανε εξαιρετική εμφάνιση, έχοντας ως «highlight» την οριακή απομάκρυνση πάνω από τη γραμμή σε μια παρέμβαση ισάξια με γκολ!

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός μίλησε στο Gazzetta για τη σπουδαία επιτυχία της ομάδας του, αφιέρωσε το τρόπαιο στον Μπάμπη Κωστούλα, ενώ ο MVP του τελικού, Άαρον Ισέκα, σε... παρέμβαση του ζήτησε από τον συμπαίκτη του να μείνει στον ΟΦΗ και να μην πάει να «συναντήσει» τον αδελφό του στην Μπράιτον!

🎤 Βασίλης Μπαλατσός

📹 Γιώργος Γατής#ofifc pic.twitter.com/fNf2xoIbw0 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 26, 2026

«Δεν σταματάμε στο Κύπελλο, δικαιώθηκα που ήρθα στον ΟΦΗ»

Κωνσταντίνε συγχαρητήρια. Γράψατε ιστορία, μετά από 39 χρόνια ο ΟΦΗ είναι και πάλι Κυπελλούχος. Πόσο ξεχωριστό είναι για σένα να είσαι μέλος αυτής της ιστορίας;

«Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα, τον πρόεδρο και όλο το προπονητικό επιτελείο και τους συμπαίκτες μου που έχουμε εξασφαλίσει συμμετοχή στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε εδώ».

Το καλοκαίρι έκανες το βήμα και ήρθες στον ΟΦΗ. Πλέον η σεζόν ολοκληρώθηκε, επί της ουσίας, με την κατάκτηση του Κυπέλλου. Πόσο δικαιωμένος νιώθεις με την επιλογή σου;

«Ο ΟΦΗ ήταν μια καλή επιλογή για μένα. Ομάδα με πολλούς Έλληνες και πολύ λαό. Είμαι πολύ χαρούμενος για την επιλογή μου. Στο τέλος δικαιώθηκα, όμως θα μπορούσε να μην ήταν έτσι. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτήν την κατάκτηση».

«Όλοι σέβονται τον κόουτς, ήμασταν πιστοί στο πλάνο του»

Τι άλλαξε στην ομάδα ο Χρήστος Κόντης;

«Ο κόουτς μας είπε να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Είμαστε καλοί παίκτες και το βγάλαμε στο γήπεδο. Ήμασταν συγκεντρωμένοι σε αυτά που μας έλεγε. Ήμασταν πολύ πιστοί στο πλάνο του. Είναι πρώτα απ' όλα πολύ καλός άνθρωπος κι όλοι τον σέβονται στην ομάδα».

Κάπου εκεί, ο Ισέκα έκανε... παρέμβαση στο background και είπε: «Μην πας στην Μπράιτον! Μείνε μαζί μας στον ΟΦΗ!».

«Ήξερα ότι θα πάρουμε το Κύπελλο»

Μετά το σχόλιο του Άαρον δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω για το τι σου είπε ο αδελφός σου, ο οποίος ήταν στην πλευρά σου σήμερα στον Βόλο...

«Έτυχε να έχει ρεπό και με το που το έμαθα χάρηκα πολύ. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ήξερα πως θα το πάρουμε και του είπα να έρθει για να δει την οικογένεια μας να σηκώνει ακόμα μια κούπα.»

Που αφιερώνεις το Κύπελλο;

«Στον αδελφό μου!».