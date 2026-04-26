Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη «λευκή» ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Παναιτωλικό στη Νεάπολη.

Από ένα βαθμό προσέθεσαν στη συγκομιδή τους στα Play Out Κηφισιά και Παναιτωλικός και αμφότερες έφτασαν τους 31 βαθμούς, έχοντας απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο φανταστικός Γεβγένι Κουτσερένκο, ο οποίος έκανε εννέα επεμβάσεις και κράτησε το μηδέν για τον Τίτορμο.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν για την ομάδα του Λέτο στο 84'. Ο Μπένι εκτέλεσε το κόρνερ, κεφαλιά του Μποτία από το πρώτο δοκάρι, η μπάλα βρήκε στο δεύτερο δοκάρι, δεν τη βρήκε ο Ζέρσον και εν συνεχεία ο Κουτσερένκο απέκρουσε το δυνατό σουτ του Θεοδωρίδη.