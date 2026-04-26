Το δοκάρι του Μποτία στο 84' είναι η μόνη άξια λόγου φάση στο 0-0 της Νίκαιας ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναιτωλικό. Από ένα βαθμό οι δύο ομάδες που συνεχίζουν τη μάχη της παραμονής.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναιτωλικό στη Νεάπολη. Οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) στη Νεάπολη, έπιασαν τους 31 βαθμούς και συνεχίζουν σε απόσταση 7 βαθμών από τους ουραγούς ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκό, οι οποίοι θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στη Λάρισα, σε λίγη ώρα.

Πίεσε η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο και έχασε ευκαιρίες, όμως βρήκε απέναντι της έναν εξαιρετικό Κουτσερένκο, ο οποίος τελείωσε το ματς με 9 επεμβάσεις, ενώ παράλληλα «πλήρωσε» την αστοχία της.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε τη γηπεδούχο Κηφισιά σε διάταξη 4-2-3-1. O Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι και Λαρουσί μπροστά του. Αμαρί - Ρουκουνάκης χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Ταβάρες - Αντόνισε εξτρέμ και φορ ο Χριστόπουλος.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασίου κατέβασε τον φιλοξενούμενο Παναιτωλικό σε σχηματισμό 4-3-3. O Koυτσερένκο στην εστία, με τους Μαυρία, Γκράναθ, Σιέλη και Μανρίκε μπροστά του. Μπουχαλάκη, Εστεμπάν και Ματσάν τριάδα στα χαφ, ενώ Άλεξιτς, Μπάντζι και Ρόσα είναι η τριπλέτα στην επίθεση.

«Σβηστό» πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο μέρος είχε κακό ρυθμό και ελάχιστες φάσεις στις δυο περιοχές. Στο 7ο λεπτό ο Ματσάν εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά και ο Άλεξιτς αστόχησε με κεφαλιά, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Κουτσερένκο είχε απάντηση στο σουτ του Αντόνισε. Ο διεθνής από το Κουρασάο εξτρέμ ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης του ματς και στο 18' έκανε υπέροχη ενέργεια από τα αριστερά, όμως γτο τελείωμα του ήταν άστοχο.

Στο 29ο λεπτό ο Ραμίρεζ μπλόκαρε την μπάλα από κεφαλιά του Άλεξιτς και στο 35' ο Ματσάν με σέντρα - σουτ βρήκε τον Πόκορνι στο κεφάλι, ο οποίος αντικαταστάθηκε στην αρχή του δεύτερου μέρους, λόγω αυτής της φάσης. Στο 41' η Κηφισιά έφυγε στην αντεπίθεση, ο Ταβάρες πάτησε περιοχή από τα αριστερά, σούταρε συρτά και ο Κουτσερένκο μπλόκαρε ξανά.

«Έπεσε» στον Κουτσερένκο η ανώτερη Κηφισιά

Στο δεύτερο μέρος η Κηφισιά πήρε τον ελέγχο του παιχνιδιού και πίεσε για το γκολ. Στο 47ο λεπτό ο Αντόνισε είχε διπλή ευκαιρία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτά. Αρχικά ο Κουτσερένκο απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του εξτρέμ της Κηφισιάς και λίγο αργότερα, από νέα προσπάθεια η μπάλα πέρασε από τον Κουτσερένκο και πήγαινε προς την εστία, όμως απομάκρυνε ο Γκράναθ.

Στο 55' ο Κουτσερένκο μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από αδύναμο συρτό σουτ του Ζέρσον Σόουζα και στο 56' ο Ρουκουνάξης από καλό σημείο σούταρε στα σώματα. Ο Ουκρανός κίπερ του Παναιτωλικού είχε ακόμα μια σημαντική επέμβαση, στο 62', όταν είχε «απάντηση» σε διαγώνιο σουτ του Ζέρσον.

Στο 84΄η Κηφισιά έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού. Ο Μπένι εκτέλεσε το κόρνερ, κεφαλιά του Μποτία από το πρώτο δοκάρι, η μπάλα βρήκε στο δεύτερο δοκάρι, δεν τη βρήκε ο Ζέρσον και εν συνεχεία ο Κουτσερένκο απέκρουσε το δυνατό σουτ του Θεοδωρίδη.

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Ποκόρνι (46' Μποτία), Πετκόφ, Λαρουσί, Ταβάρες (46' Ζέρσον Σόουζα), Αντονίσε (71' Θεοδωρίδης), Ρουκουνάκης, Αμανί, Πόμπο (46' Μπένι) και Χριστόπουλος (71' Μίγιτς)

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Μανρίκε, Σιέλης, Γκράναθ (82' Μλάντεν), Μπουχαλάκης (82' Κόγιτς), Εστέμπαν, Ματσάν (60' Σμυρλής), Ρόσα (71' Μπρέγκου), Άλεκσιτς και Μπάντζι (60' Αγκίρε)

ΜVP: Ο Κουτσερένκο με τις καθοριστές επεμβάσεις του κράτησε το μηδέν για τον Παναιτωλικό.

Στο ύψος τους: O Aντόνισε όσο αγωνίστηκε δημιούργησε ρήγματα, ενώ στα χαφ τα πήγε καλά για ακόμε ένα ματς ο Ρουκουνάκης.

Αδύναμος κρίκος: Ο Μπάντζι δεν κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του στη γραμμή κρούσης, όπως σε άλλα ματς του Παναιτωλικού.

Γκάφα: Στο δοκάρι του Μποτία ο Ζέρσον δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα από το ένα μέτρο.

Στραγάλο: Xωρίς αξιοσημείωτο λάθος η διαιτησία του Τσιμεντερίδη.

Το ταμείο του Gazzetta: Ματς που από το πρώτο ημίχρονο φαινόταν πως πήγαινε να «κολλήσει» στο μηδέν. Η Κηφισιά ήταν καλύτερη στο δεύτερο μέρος και θα μπορούσε να βρει το γκολ της νίκης, όμως ο Κουτσερένκο ήταν εξαιρετικός.