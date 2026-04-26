Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να στείλει πέντε ομάδες στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2007/08.

Η ιστορική, από κάθε άποψη, κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ εξασφάλισε στους Κρητικούς ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να πηγαίνει μίνιμουμ στη league phase του Conference League.

Παράλληλα, η χώρα μας έχει την ευκαιρία του χρόνου να έχει πέντε ομάδες σε league phase, με πρωταθλητή και Κυπελλούχο να είναι σίγουροι και τις υπόλοιπες τρεις να μετέχουν στα προκριματικά του Champions, του Europa και του Conference League γνωρίζοντας πόσες προκρίσεις χρειάζονται για να βρεθούν κι αυτές σε league phase.

Οι αριθμοί δίνουν 5/5, με τη χώρα μας να οραματίζεται να έχει πέντε εκπροσώπους στην Ευρώπη από το φθινόπωρο και μετά, κάτι που έχει να συμβεί από τη σεζόν 2007/08. Τότε η Ελλάδα είχε έξι ευρωπαϊκά εισιτήρια, με τον Ολυμπιακό να συμμετέχει στους ομίλους του Champions League και ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Άρη, Πανιώνιο και ΑΕΛ να φτάνουν στους ομίλους του Κυπέλλου UEFA. Για να γίνει αυτό μάλιστα, είχαμε δε 5/5 προκρίσεις στον 1ο γύρο της δεύτερης ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης εις βάρος των Ζάλτσμπουργκ, Αρτμέντια Πετρτζάλκα, Ρεάλ Σαραγόσα, Σοσό και Μπλάκμπερν.