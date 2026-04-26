Super League: Πού θα δείτε τα ματς των playouts
Από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεχωρίζουν τα playouts της Super League, που συνεχίζονται σήμερα Κυριακή (26/4).
Την αυλαία της 4ης αγωνιστικής για τη μάχη της παραμονής θα ανοίξει η Κηφισιά που υποδέχεται τον Παναιτωλικό στις 16:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1. Αμέσως μετά, στις 18:00 ακολουθεί το Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR σε live μετάδοση από το Nova Sports 2. Τέλος, η δράση για σήμερα στο πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με το ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός στις 20:00, το οποίο θα δείτε ζωντανά από το Cosmote Sport 1.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας
- Κηφισιά - Παναιτωλικός (16:00,Cosmote Sport 1)
- Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR (18:00, Nova Sports 2)
- ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός (20:00, Cosmote Sport1 )
