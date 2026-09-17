Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά με τη μορφή δανεισμού για τη φετινή σεζόν επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta. Τι γίνεται με την ευρωπαϊκή του λίστα.

Η συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς για τον δανεισμό του Γιώργου Κυριόπουλου από τον πρώτο στη δεύτερη για τη φετινή σεζόν, για την οποία ενημερωθήκατε πρώτα από το Gazzetta, επισημοποιήθηκε τη Πέμπτη (17/09).

Οι «πράσινοι» δάνεισαν για δεύτερη φορά τον 22χρονο Έλληνα εξτρέμ στην ομάδα των βορείων προαστίων, μετά τη σεζόν 2024-2025, όταν εκείνος είχε συμβάλλει το... μερτικό του στην επιστροφή της ομάδας στα μεγάλα... σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου έχοντας πέντε γκολ και πέντε ασίστ σε 30 ματς υπό τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά Tutu Deals. Ο Έλληνας μέσος θα παραμείνει στην ομάδα των Βορείων Προαστίων έως το καλοκαίρι του 2027. Δείτε Επίσης Παναθηναϊκός: Ο 34χρονος Ντε Φράι θέλει να είναι συνέχεια «παρών» Τι σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή λίστα του «τριφυλλιού» Ο Γιώργος Κυριόπουλος ήταν δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού αποτελώντας έναν από τους 23 ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν σ' αυτήν. Κατείχε μάλιστα μία πολύ ιδιαίτερη θέση, αφού ήταν ένας από τους τρεις club trained παίκτες που έχουν δηλώσει οι «πράσινοι», δηλαδή εκείνους που έχουν παίξει για μία τριετία στο κλαμπ μεταξύ των ηλικιών 15-21. Με την αποχώρηση του Έλληνα εξτρέμ, το «τριφύλλι» θα μείνει αναγκαστικά με 22 ποδοσφαιριστές, αφού, πέραν των Κάτρη και Κότσαρη, που είναι ήδη δηλωμένοι, δεν διαθέτει άλλον παίκτη, που να μπορεί να πληροί το κριτήριο αυτό και άρα αναγκαστικά η θέση αυτή θα μείνει «ορφανή».

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την απόκτηση του Γιώργου Κυριόπουλου από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τη μορφή δανεισμού.

Γεννημένος στις 24 Αυγούστου 2004, ο Γιώργος Κυριόπουλος, ο οποίος αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Ομίλου Αθλοπαιδιών Κω. Το καλοκαίρι του 2018 εντάχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, αποτελώντας μέλος της Κ19 του συλλόγου, που κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή στο αντίστοιχο ηλικιακό πρωτάθλημα της Super League το 2022.

Τον Οκτώβριο του 2021 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ενώ στις 15 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του τριφυλλιού στο αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας με αντίπαλο τον ΝΠΣ Βόλου.

Ως μέλος του Παναθηναϊκού Β’ έχει καταγράψει 40 συμμετοχές στη Super Leauge 2.

Το 2024/25 ήταν ακρογωνιαίος λίθος στην πορεία της Κηφισιάς προς την κατάκτηση του τίτλου στη Super League 2 και την επιστροφή στη Stoiximan Super League, με 30 συμμετοχές, 5 γκολ και 5 ασίστ στο ενεργητικό του.

Χάρη στην εξαιρετική παρουσία που είχε με τα χρώματα της Κηφισιάς, ψηφίστηκε μάλιστα ως ο “Καλύτερος Νέος Ποδοσφαιριστής” της Super League 2 για το 2024/25.

Ακολούθως, μετά από την ολοκλήρωση του δανεισμού του, γύρισε στον Παναθηναϊκό, ένας σοβαρός τραυματισμός όμως δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου.

Έχει φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο συνολικά έντεκα (11) φορές ως μέλος των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει ξανά στην οικογένειά της, του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία.