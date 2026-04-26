Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το «Ξέρεις από μπάλα» και τις αναμετρήσεις των playouts της Super League.

Γεμάτο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τα playouts της Super League να συνεχίζονται σήμερα.

Την αυλαία της 4ης αγωνιστικής για τη μάχη της παραμονής θα ανοίξει η Κηφισιά που υποδέχεται τον Παναιτωλικό στις 16:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1. Αμέσως μετά, στις 18:00 ακολουθεί το Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR σε live μετάδοση από το Nova Sports 2. Τέλος, η δράση για σήμερα στο πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με το ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός στις 20:00, το οποίο θα δείτε ζωντανά από το Cosmote Sport 1.

Μετά τα ματς, ανοίγουν στις 23:00 οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» για όλα όσα είδαμε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και στα playouts.

Στο βόλεϊ, ξεκινάει σήμερα στις 18:30 ο δεύτερος τελικός της Volley League, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στο Παλατάκι τον Παναθηναϊκό (ΕΡΤ2). O Δικέφαλος στοχεύει σε νίκη για την ισοφάριση της σειράς σε 1-1 ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει να σπάσει την έδρα των Θεσσαλονικιών για να κάνει το 2-0 και να έχει δικαίωμα για φιέστα στο Μετς στον τρίτο τελικό της διοργάνωσης.

Τέλος, στην υπόλοιπη Ευρώπη ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μίλαν και Γιουβέντους στις 21:45 για τη Serie A (Cosmote Sport 2), ενώ στην Αγγλία η Τσέλσι αντιμετωπίζει στις 17:00 τη Λιντς στο πλαίσιο των ημιτελικών του Κυπέλλου.

