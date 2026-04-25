ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (τελικός): Σοκαρισμένος στον πάγκο ο Λουτσέσκου μετά τη λήξη!
Αμέσως μετά τη λήξη της παράτασης και την απώλεια του τροπαίου, ο Ρασβάν Λουτσέσκου έμεινε καθηλωμένος και σοκαρισμένος στον πάγκο του ΠΑΟΚ!
Το τελευταίο σφύριγμα του Ευαγγέλου βρίσκει στους ανθρώπους του ΟΦΗ να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας! Από την άλλη το σοκ της απώλειας ήταν μεγάλο για τον ΠΑΟΚ. Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία που αποτυπώνει τον σοκαρισμένο Ρασβάν Λουτσέσκου, που κοιτάει... στα χαμένα και δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη λίγο πριν στον αγωνιστικό χώρο...
@Photo credits: eurokinissi
