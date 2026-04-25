Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ και πλέον μπορεί την επόμενη αγωνιστική να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή.

Η σημερινή ισοπαλία μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στο «Γ. Καλαφάτης» για τη 17η αγωνισιτκή του πρωταθλήματος Κ17 της Stoiximan Superleague έφερε το «τριφύλλι» μία ανάσα από τον τίτλο.

Με την ισοπαλία αυτοί οι «πράσινοι» διατήρησαν στους πέντε βαθμούς τη διαφορά τους από τη δεύτερη ΑΕΚ και την ανέβασαν στους δέκα από τον τρίτο ΠΑΟΚ, που έχει βέβαια δύο ματς λίγοτερα. Λαμβάνοντα υπ' όψιν πως μένουν μονάχα δύο αγωνιστικές μέχρι το φινάλε, τότε καταλαβαίνουμε πως το «τριφύλλι» είναι το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 3ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Νεμπής έκανε την κάθετη πάσα, με τον Φώτη να πλασάρει σωστά. Δύο λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ ισοφάρισε με τον Αργυρίου. Στο 16’ οι Πράσινοι είχαν νέα καλή στιγμή, με την κεφαλιά του Πετούση να περνά μόλις άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, στο ψαλιδάκι του Φώτη, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά το σουτ του Κουμουκέλη πέρασε επίσης άουτ.

Μέχρι το ημίχρονο το σκορ δεν άλλαξε, ενώ στο δεύτερο μέρος το Τριφύλλι μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση. Στο 52’ ο Καραγκούνης έκλεψε την μπάλα, με το πλασέ του Βανδήρα να μην καταλήγει στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός είχε ακόμη δύο καλές στιγμές, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Με την ισοπαλία αυτή, το Τριφύλλι παρέμεινε αήττητο, με δύο αγωνιστικές να απομένουν, όντας στην κορυφή και μια ανάσα από τον τίτλο.

Συνθέσεις

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής (75’ Γκαρτζονίκας), Σέμος, Λάβδας, Κουμουκέλης (86’ Κονής), Μπινιάρης, Πετούσης (75’ Κάρο), Καραγκούνης (86’ Βασιλόπουλος), Βανδήρας (67’ Κρητικός), Νεμπής, Φώτης

ΑΕΚ: Βαζιντάρης, Μαρίνος, Ταμπάκογλου, Φιλιππιάδης, Χατζόπουλος, Στεργιαρόπουλος (85' Γερούκαλης) Κασίδης (66' Σιούτας) Φραντζεσκάκης, Τσαντήλας, Ποντίκης (74' Λιάκος) Αργυρίου.