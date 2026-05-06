Στο πλευρό της Ράγιο Βαγιεκάνο στη ρεβάνς με τη Στρασμπούργκ με στόχο τον τελικό του Conference League, θα βρεθεί ο πρώην φορ του Παναθηναϊκού Μανούτσο.

Ο Μανούτσο ήταν ένας ταλαντούχος επιθετικός, ο οποίος αγωνίστηκε και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Ανγκολέζος φορ, ο οποίος γεννήθηκε στις 7/3/83 και είχε με την εθνική ομάδα της χώρας του 51 αγώνες και 22 γκολ, ήρθε στην Ελλάδα για το τριφύλλι τον Γενάρη του 2008.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση 100 ετών του συλλόγου, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την υπογραφή του με τη μορφή δανεισμού από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε μία μεταγραφή, που εξελίχθηκε σε θρίλερ και χρειάστηκε ταξίδι στην Ανγκόλα, όπου ήταν με την εθνική του, για να κλείσει έγκαιρα η μεταγραφή.

Ο Μανούτσο μέτρησε 9 συμμετοχές και 4 γκολ. Τρία κόντρα στον Πανιώνιο κι ένα εναντίον της Λάρισας. Με τις συνθήκες που επικρατούσαν, όμως, τότε και την αλλαγή του μετοχικού σχήματος αποχώρησε. Γύρισε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι ακολούθως έπαιξε και στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Εκεί είχε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του. Έμεινε για τέσσερα χρόνια στον σύλλογο που απέκλεισε την ΑΕΚ και κατέγραψε 119 παιχνίδια, με 15 γκολ και 5 ασίστ. Η Βαγιεκάνο είναι πλέον στα ημιτελικά του Conference League και στον πρώτο αγώνα στην έδρα της νίκησε 1-0 τη Στρασμπούργκ και είναι κοντά στην παρουσία της στον τελικό.

Στο Στρασβούργο έχουν ταξιδέψει χιλιάδες οπαδοί της Ράγιο για τον αυριανό αγώνα κι ανάμεσά τους και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος πολιορκήθηκε από τους φίλους της ισπανικής ομάδας.

«Έχω τη Ράγιο στην καρδιά μου. Είναι μια ιστορική ευκαιρία. Πολλοί παίκτες όταν φορούσαμε τη φανέλα της θέλαμε η Ράγιο να φτάσει πιο μακριά, αλλά δεν τα καταφέραμε. Έρχομαι να δώσω την υποστήριξή μου και την θετική μου ενέργεια. Θα βγει το λιονταρίσιο αίμα των παικτών μας», δήλωσε ο Μανούτσο στην «Ας».

🔊 "Tengo el Rayito en el corazón. Es una oportunidad histórica. Muchos jugadores quisimos que el Rayo llegara más lejos, pero no lo conseguimos. Vengo a dar mi apoyo y mi energía positiva. Saldrá la sangre de león de nuestros jugadores"

