Διαβάστε στο Gazzetta τις θέσεις στις οποίες έχει επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός για την ενίσχυσή του ενόψει της νέας μεταγραφικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός από το βράδυ της Σεβίλλης και μετά βρίσκεται εκτός στόχων. Στη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ... φρόντισε να μείνει εκτός διεκδίκησης κάθε σημαντικής θέσης και όπως όλα δείχνουν θα τερματίσει τέταρτος, έχοντας αυτή την στιγμή απόσταση 16 πόντων από την ΑΕΚ, 11 από τον Ολυμπιακό και 8 από τον ΠΑΟΚ.

Στον «πράσινο οργανισμό» και ανεξάρτητα από το θέμα του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είχε ζητήσει μίνιμουμ 11-12 βασικούς ποδοσφαιριστές απαξιώνοντας εσωτερικά το έμψυχο δυναμικό του συλλόγου, έχουν προκύψει εδώ και καιρό οι «σίγουρες» θέσεις που αποτελούν προτεραιότητα για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Φυσικά, δεν θα πρέπει να αποκλειστούν επιπλέον κινήσεις σε περίπτωση που προκύψουν πωλήσεις, τραυματισμοί, κάποια επιπλέον απαίτηση του νέου τεχνικού, αν οριστικοποιηθεί η κατεύθυνση που προκύπτει από το ρεπορτάζ.

Σε ποιές θέσεις έχει ξεκινήσει η αναζήτηση των ανθρώπων του «τριφυλλιού»;

Τερματοφύλακας

Δεξιός μπακ

Αριστερός μπακ

Αμυντικός μέσος

Κεντρικός μέσος

Επιθετικός

Κάτω από τα δοκάρια ο Λαφόν δεν έχει ικανοποιήσει και θα γίνει κίνηση για βασικό. Ίσως αποκτηθεί και τρίτος κίπερ, αν δεν συμπληρώσει την τριάδα κάποιο παιδί από την ακαδημία. Στο κέντρο της άμυνας θα αποκτηθεί τουλάχιστον ένας παίκτης για βασικός.

Στη θέση του δεξιού μπακ το συμβόλαιο του Γιάννη Κώτσιρα λήγει κι εκεί οι «πράσινοι» ψάχνουν παίκτη που θα συνθέσει ένα δυνατό δίδυμο με τον Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ακριβώς η ίδια συνθήκη ισχύει και για το αριστερό άκρο της άμυνας, όπου ο Χάβι Ερνάντεθ δεν έχει ικανοποιήσει ενώ ο Κυριακόπουλος έχει κάνει μια καλή χρονιά.

Στο «6» και το «8» θα γίνουν δυνατές κινήσεις για βασικούς.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως και τον Ιανουάριο ο Παναθηναϊκός έψαχνε παίκτες εκεί.

Στο «6» δεν ήρθε κανείς, εκτός από τον πολλά υποσχόμενο Κοντούρη που άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά ενώ στο «8» η προσθήκη του Σισοκό δεν απέδωσε το παραμικρό, αν και έγινε στη λογική της έξτρα λύσης.

Με τον Τεττέη να κάνει ένα φανταστικό δεύτερο μισό, τον Ντέσερς να προέρχεται από τραυματισμό και τους Σφιντέρσκι-Πάντοβιτς να μην πείθουν, ο Παναθηναϊκός θα αναζητήσει και έναν σέντερ φορ.

Δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση και για εξτρέμ, μόνο, αν πουληθεί κάποιος και ο πλέον πιθανός είναι ο Φακούντο Πελίστρι μετά την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την φανέλα της Εθνικής Ουρουγουάης.

Η κεντρική στόχευση στην αναζήτηση

Στις κινήσεις που θα γίνουν το καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να αποκτήσει μία μίξη έμπειρων και νεαρών παικτών με μεταπωλητική αξία αλλά «ψημένους» για την ηλικία τους, όπως ήταν οι περιπτώσεις Γιάγκουσιτς και Ταμπόρδα.

Στο Τριφύλλι θέλουν να βάλουν στο ρόστερ παίκτες που θα συνδυάζουν την ποιότητα με το υψηλό κίνητρο και θα γίνουν πρωταγωνιστές στις θέσεις τους.