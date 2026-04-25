Πάντοβιτς για Γιάγκουσιτς: «Στην αρχή ήταν δύσκολα για κείνον, είναι τρομερός επαγγελματίας»

Ο Μίλος Πάντοβιτς μίλησε για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς εξηγώντας γιατί πέρασε δύσκολα το πρώτο διάστημα στον Παναθηναϊκό, αλλά και το λόγο που θεωρεί πως τα καλύτερα είναι μπροστά για κείνον.

Το θέμα του χρόνου συμμετοχής του Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι από κείνα που έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη απορία στον Παναθηναϊκό το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό ρωτήθηκε και απάντησε σχετικά και ο συμπαίκτης του, Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο «Denis Podcast».

Ο Σέρβος επιθετικός εξήγησε πως το πρώτο διάστημα που πέρασε στους «πρασίνους» ο νεαρός Κροάτης επιθετικός μέσος ήταν δύσκολο, αφού επρόκειτο για ένα παιδί μικρό σε ηλικία, που έφευγε πρώτη φορά από τη μικρή πόλη που έμενε και ήρθε στην Αθήνα χωρίς τους γονείς του.

Στη συνέχεια εκείνος έμπλεξε το εγκώμιο του Γιάγκουσιτς για την εικόνα του στην προπόνηση και τον επαγγελματισμό του, τόνισε πως απλά πρέπει να συνεχίσει έτσι και ανέφερε πως ο ίδιος θεωρεί πως θα πάρει παραπάνω χρόνο συμμετοχής στη συνέχεια των Play Offs.

Η απάντηση του Γιάγκουσιτς για τον Πάντοβιτς

«Νομίζω ότι ήταν λίγο δύσκολο γι' αυτόν στην αρχή όταν έφτασε. Είναι η πρώτη φορά που φεύγει εκτός Κροατίας, είναι νέος και βρίσκεται εδώ χωρίς τους γονείς του.

Προέρχεται από μια μικρή πόλη, οπότε σίγουρα χρειαζόταν έναν ή δύο πρώτους μήνες για να προσαρμοστεί. Τώρα που έχει χαλαρώσει, τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα για αυτόν.

Νομίζω ότι μέχρι το τέλος των πλέι οφ θα έχει καλά λεπτά συμμετοχής και θα δείξει αυτό που δείχνει στην προπόνηση. Είναι επαγγελματίας, προπονείται στο μέγιστο επίπεδο και δεν κάνει λάθη, ζει πολύ επαγγελματικά.

Απόλυτος σεβασμός σε αυτόν. Από την πλευρά του, ο χρόνος είναι μπροστά του, απλώς πρέπει να συνεχίσει έτσι».