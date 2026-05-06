Παναθηναϊκός: Μπήκε ο Σιώπης, στις πέντε οι απουσίες
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του για το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή (10/05-19:30) για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μετράει μία επιστροφή.
Ο Ισπανός τεχνικός είδε τον Μανώλη Σιώπη, που έμεινε εκτός τελευταία στιγμή στο ματς της Λεωφόρου, να ξεπερνάει την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και να κάνει κανονικά προπόνηση. Έτσι, οι απουσίες παρέμειναν στις πέντε με τον Κάτρη και τον Ρενάτο να ακολουθούν ατομικό και τους Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό να κάνουν θεραπεία.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας καιι ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.
