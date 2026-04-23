ΑΕΛ Novibet: Ο Παντελίδης κι επίσημα παρελθόν
Επίσημο το διαζύγιο της ΑΕΛ Novibet με τον Σάββα Παντελίδη.
Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον Σάββα Παντελίδη και στη θέση του εκτός απροόπτου, όπως αναφέραμε νωρίτερα, θα έρθει ο Τζιανλούκα Φέστα.
Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρεται: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας με τον προπονητή Σάββα Παντελίδη και τους συνεργάτες του.
Τους ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».
@Photo credits: INTIME, Γιώργος Κυδωνάς
