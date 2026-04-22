Superleague, η βαθμολογία των playouts (4η αγων.): Μεγάλος κερδισμένος ο Αστέρας, «αγκαζέ» στη ζώνη υποβιβασμού Πανσερραϊκός και ΑΕΛ Novibet

Τα χαμόγελα της 4ης αγωνιστικής των playouts πήγαν στην Τρίπολη, καθώς η νίκη του Αστέρα σε συνδυασμό με τις γκέλες του Πανσερραϊκού και της ΑΕΛ Novibet φέρνει τους Αρκάδες στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη. Παραμένουν τα δύσκολα για Παναιτωλικό και Κηφισιά.

Ο Αστέρας Τρίπολης είναι ο μεγάλος κερδισμένος της 4ης αγωνιστικής ημέρας των playouts καθώς είναι η μόνη ομάδα από όλες όσες... καίγονται για βαθμούς παραμονής που πήρε τρίποντο με το 2-1 κόντρα στον Παναιτωλικό. Μια νίκη που μάλιστα ήρθε με ανατροπή για τους Αρκάδες, που βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ με 0-1, όμως πέτυχαν τον στόχο τους, αφού στο 89' ο Παπαδόπουλος έπιασε πέναλτι κι έσωσε την παρτίδα. Ο Αστέρας εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις... γκέλες του Πανσερραϊκού (ήττα) και της ΑΕΛ Novibet (ισοπαλία) κι έτσι τους... προσπέρασε βαθμολογικά και βρέθηκε στο +1 από τη ζώνη υποβιβασμού. Από την άλλη οι Αγρινιώτες με την 2η σερί ήττα τους στα playouts, μπορεί να έχουν... το μαξιλαράκι 6 βαθμών από τη ζώνη, αλλά σαφώς και δεν αισθάνονται άνετα.

Ούτε αυτή την αγωνιστική των playouts η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να γευτεί τη χαρά της νίκης ώστε να πάρει βαθιά ανάσα στον δρόμο προς την παραμονή. Η Κηφισιά με ένα καλό πρώτο μέρος πήρε πολύτιμο βαθμό με το 1-1 στη Novibet Arena. Οι «βυσσινί» ισοφάρισαν στην επανάληψη νωρίς, δημιούργησαν προϋποθέσεις νίκης, αλλά και πάλι δεν τα κατάφεραν κι έτσι παραμένουν σε θέσεις υποβιβασμού!

Στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός μετά το «διπλό» του περασμένου Σαββάτου στο Αγρίνιο, ήθελε μια ακόμη νίκη για να κάνει μεγαλύτερο άλμα προς την παραμονή! Τελικά ο... τυπικά αδιάφορος από θέμα βαθμών Ατρόμητος ήταν το μεγάλο αφεντικό του αγώνα. Σε ένα εκπληκτικό πρώτο μέρος πέτυχε 3 γκολ, έχασε και πέναλτι και έβαλε τις βάσεις της νίκης, που ήρθε με το ευρύ 4-0.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-4

ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά 1-1

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 2-1

Η βαθμολογία της 4ης αγωνιστικής

9. Ατρόμητος 37

10.Παναιτωλικός 30

11. Κηφισιά 30

12.Αστέρας Τρίπολης 25

13.Πανσερραϊκός 24

14.ΑΕΛ Novibet 24

Η επόμενη αγωνιστική (5η) - Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός (4μμ)

Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης (6μμ)

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (8μμ)

To υπόλοιπο πρόγραμμα:

6η αγωνιστική - Σάββατο 2 Μαϊου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (5μμ)

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet (5.30μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)

7η αγωνιστική - Σάββατο 9 Μαϊου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (4μμ)

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (5μμ)

Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)

8η αγωνιστική - Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά - Ατρόμητος (7μμ)

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet (7μμ)

9η αγωνιστική - Σάββατο 16 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (7μμ)

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (7μμ)

10η αγωνιστική - Πέμπτη 21 Μαϊου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (7μμ)

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (7μμ)