Ακόμα μία αλλαγή προπονητή στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet, με τον Σάββα Παντελίδη να αποτελεί όπως όλα δείχνουν παρελθόν. Ο Τζιανλούκα Φέστα φαβορί να τον αντικαταστήσει.

Η ΑΕΛ Novibet συνεχίζει την μεγάλη μάχη παραμονής στην Super League με τα αποτελέσματα στις 4 πρώτες αγωνιστικές των Play Out να είναι το λιγότερο άσχημα. Οι «βυσσινί» μετράνε 3 ήττες και 1 ισοπαλία και εκεί που ξεκίνησαν με διαφορά ασφαλείας 6 βαθμών στην 12η θέση, βρίσκονται στην 13η, ισόβαθμοι με τον τελευταίο Πανσερραϊκό.

Τα αποτελέσματα αυτά σε συνδυασμό με την κακή εικόνα της ομάδας, φέρνουν τον Σάββα Παντελίδη στην πόρτα της εξόδου. Ο έμπειρος προπονητής αναμένεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τους Θεσσαλούς και θα είναι μεγάλη έκπληξη αν παραμείνει ακόμα και για τον τελικό με τους Σερραίους.

Αν τελικά όπως όλα δείχνουν υπάρχει αλλαγή προπονητή, αυτός που φαίνεται να κερδίζει την... μάχη της διαδοχής είναι ο Τζιανλούκα Φέστα. Ο Ιταλός έχει δουλέψει στους «βυσσινί» για δύο περιόδους (2018-19, 2021), ενώ επίσης έχει εργαστεί στην χώρα μας και σε Απόλλωνα Σμύρνης και Λαμία.

Αν τελικά αποφασιστεί η αλλαγή προπονητή, κάτι που όπως όλα δείχνουν θα γίνει άμεσα, τότε ο Φέστα αναμένεται στην Λάρισα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, με τον χρόνο να πιέζει, καθώς η μάχη για την σωτηρία συνεχίζεται.