Ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ Γιάννης Μιχαηλίδης μίλησε για τον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο κόντρα στον ΟΦΗ θα διεκδικήσει το πρώτο του Κύπελλο στον δεύτερο αιώνα ιστορίας.

Ο Δικέφαλος που έκλεισε 100 χρόνια τη Δευτέρα 20 Απριλίου θ' αντιμετωπίσει τους Κρητικούς στο Πανθεσσαλικό και θέλει το τρόπαιο για να δώσει μία χαρά στον κόσμο του, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μιχαηλίδης:

«Είναι ιστορικό παιχνίδι. Πρέπει και Θέλουμε να αντιδράσουμε, είναι το πρώτο τρόπαιο του νέου αιώνα. Το θέλουμε για μας, για τους οπαδούς μας, τον πρόεδρο, τον σύλλογο. Θα το διεκδικήσουμε μέχρι τελευταία στιγμή.

Πρέπει να δώσουμε ενέργεια, την ψυχή μας ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Να κυριαρχήσουμε από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.

Ξέρουμε ότι ο κόσμος θα είναι στο πλευρό μας. Έχουμε πίστη στην ομάδα και στη δουλειά που έχουμε κάνει. Να βάλουμε ψυχή και καρδιά κι όλα τα άλλα θα έρθουν. Ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Το θέλουμε πάρα πολύ το Κύπελλο και θα το αποδείξουμε και το Σάββατο».