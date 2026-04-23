Μαυρίδης στο «Μπιζίμ ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ»: «Σου άφησαν οι παππούδες σου μια κληρονομιά κι αυτό λέγεται ΠΑΟΚ»

Ο Γιώργος Μαυρίδης μίλησε στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet για όλα όσα τον δένουν με τον ΠΑΟΚ, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυσή της ομάδας.

Η ιστορία του ΠΑΟΚ «ξεδιπλώνεται» στο νέο ντοκιμαντέρ του Gazzetta «Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ», με θρυλικές προσωπικότητες και φιλάθλους να κάνουν μια αναδρομή στην ιστορία και τη σπουδαία κληρονομιά αυτής της ομάδας.

Ο Γιώργος Μαυρίδης είναι ένας εκ των οπαδών του Δικεφάλου που έχουν κάνει χιλιόμετρα για την ομάδα της καρδιάς τους, με τον ίδιο να εξιστορεί στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta απίστευτες ιστορίες που θα τον συνδέουν για μια ζωή με τον αυτόν τον σύλλογο.

Εξηγεί πώς οι μνήμες του ξεριζωμού έχουν διατηρτηθεί ζωντανές μέσα από την ομάδα αυτή και πώς πηγαίνουν από γενιά σε γενιά.