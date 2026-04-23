Ο μυθικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Λάκης Πρόγιος, μίλησε στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Stoiximan για τις δύο μεγάλες αγάπες της ζωής του, τα παιδιά του και τον «δικέφαλο».

Το ντοκιμαντέρ του Gazzetta «Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ» powered by Stoiximan ανέδειξε την ιστορία του ΠΑΟΚ, που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής μέσα από τα μάτια μερικών εκ των πιο εμβληματικών μορφών του.

Ανάμεσά τους, ο θρυλικός Λάκης Πρόγιος, παλαίμαχος τερματοφύλακας του Δικεφάλου που παρέμεινε πιστός στον ΠΑΟΚ και μετά το τέλος της καριέρας του ως ένα κομμάτι της «χρυσής» ιστορίας που έχτισε το DNA της ομάδας στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν ο φύλακας άγγελος της εστίας των «ασπρόμαυρων» τις δεκαετίες του '50 και του '60, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας εκείνη την περίοδο.

Ο μεγαλύτερος εν ζωή παλαίμαχος μίλησε στο ντοκιμαντέρ για τους λόγους που δεν αποχωρίστηκε ποτέ τον ΠΑΟΚ παρά τις όποιες προτάσεις τού είχαν γίνει κι έκλεισε την αφήγησή του εμφανώς συγκινημένος, καθώς αναφέρθηκε στην αγάπη που τρέφει για τα παιδιά του και για τον Δικέφαλο του Βορρά.

«Να ήμουν πιο νέος για να έρχομαι να βλέπω τα παιχνίδια. Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση και χαρά σου λέω, ειλικρινά. Δεν μπορώ εδώ και δέκα, δώδεκα χρόνια. Έχω ένα παιδί ΑμεΑ, στο μέτρο που μπορεί λέει ''εγώ είμαι Παοκτζής''. Τώρα που έχουμε τα 100 χρόνια, αν πάρουμε αυτά τα δύο (πρωτάθλημα και κύπελλο), για μένα τουλάχιστον που είμαι στα τελευταία μου θα είναι η μεγαλύτερή μου χαρά», είπε χαρακτηριστικά.