Bizim ΠΑΟΚ – Ο Δικός μας ΠΑΟΚ: Ενα ντοκιμαντέρ με θρύλους και κόσμο του ΠΑΟΚ για τον κόσμο του ΠΑΟΚ!

Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ γράφει για το ντοκιμαντέρ του Gazzetta & της Stoiximan για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ. Για τις ιδέες που μπήκαν σε μια σειρά και πήραν εικόνα μέσα από πρόσωπα γνωστά και άγνωστα, έχοντας όλα ως παρανομαστή την ίδια αγάπη όλων: Τον ΠΑΟΚ.

Μια χρονιά πολύ δύσκολη για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινωνία του ελληνικού αθλητισμού. Τραγωδίες που έβαζαν σε δεύτερη μοίρα οποιαδήποτε σκέψη για γιορτή. Κάπου εκεί είχε μπει και μέσα μας στο Gazzetta ένα... φρένο για το τι τελικά θα κάνουμε και πώς θα τιμήσουμε αυτόν τον τόσο μεγάλο σύλλογο.

«Δεν γίνεται να μην κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ, αντάξιο αυτών που έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να προσφέρουμε. Κάτι που θα τιμά αυτούς που έφυγαν, αυτούς που έμειναν κι αυτούς που θα έρθουν».

Και κάπως έτσι άρχισε ο σχεδιασμός. Η ιδέα του Γρηγόρη Μπάτη ήταν ξεκάθαρη: «Πάμε να κάνουμε 4 κεφάλαια. Ξεριζωμός, γέννηση. Κόσμος - τραγωδίες. Αδικίες - Επανάσταση. Ο Δικός μας ΠΑΟΚ». Κάθε κεφάλαια και κάθε λέξη που ειπώθηκε στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta και της Stoiximan για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ είχε έναν παρανομαστή: Τον κόσμο της ομάδας.

Πρόσωπα γνωστά και άγνωστα φρόντισαν να αποτυπώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τι σημαίνει ΠΑΟΚ για εκείνους.

Από τις χαμένες πατρίδες, στα τολ στη Θεσσαλονίκη κι από εκεί στο Συντριβάνι και στην Τούμπα. «ΠΑΟΚ και ξερό ψωμί», γιατί για εκείνους που πήρε σάρκα και οστά το «Μπιζίμ ΠΑΟΚ», το μπαγιάτικο ψωμί ήταν ό,τι πιο νόστιμο υπήρχε στο τραπέζι τους αρκεί να ξέρουν ότι έχουν βάλει το λιθαράκι τους βοηθώντας την ομάδα που εξέφραζε τη... ψυχή τους. Τις μνήμες τους. Τις ρίζες τους. Πήραν τα ντουβάρια από την απέναντι πλευρά και την έχτισαν πάλι. Τούβλο τούβλο, δημιουργώντας την Τούμπα. Το νέο τους σπίτι.

Με όσους κι αν μιλήσαμε ένα πράγμα καταλάβαινες: Πώς ο ΠΑΟΚ «δεν είναι 90 λεπτά, δεν είναι μια στιγμή, είναι κάτι που επηρεάζει όλη σου τη ζωή», όπως μάς είπε κι ο Κυριάκος.

Για το συγκεκριμένο εγχείρημα, υπήρξε ένας άνθρωπος - κλειδί που ξεκλείδωσε κάθε σκέψη και επιθυμία. Χτυπάει το τηλέφωνο. Σταύρος Σουντουλίδης. Κι ακολουθεί ο εξής διάλογος:

- Σταύρος: «Ελα, θα έχουμε Πρόγιο (τον μεγαλύτερο εν ζωή παλαίμαχο του ΠΑΟΚ), Κούδα, Κωστίκο, Τουρσουνίδη, Μπάνε..».

- Παναγιώτης: «Είσαι υπέροχος».

- Σταύρος: «Μη βιάζεσαι... Κλείσαμε και Λουτσέσκου - Μιχαηλίδη».

Ο Σταύρος είναι ο άνθρωπος που έκανε τον Γιώργο Μαυρίδη - κι όχι μόνο - να έχει αμφιβολία για καθετί που έλεγε. Δεν υπάρχει οτιδήποτε ιστορικό που αφορά τον ΠΑΟΚ και να μη το γνωρίζει. Θα σταματούσε το όποιο γύρισμα για να διορθώσει μέχρι και τον αξεπέραστο Γιώργο Κούδα. Του θύμισε λεπτομέρειες για το τελευταίο του ματς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο Σταύρος ήταν ο άνθρωπος που έκανε τη δουλειά μας όχι απλά εύκολη, αλλά... υπέροχη. Προσωπικά, δεν γνωρίζω πολλούς που μπορούν την ίδια ώρα να έχουν (σχεδόν) στο ίδιο τραπέζι τόσους θρύλους μαζεμένους!

Kαι είχαμε Λουτσέσκου. Δεν ακούς συχνά τον Ρουμάνο κόουτς να λέει ότι δάκρυσε. Ο κορυφαίος τεχνικός στην ιστορία του συλλόγου στην κάμερα του Gazzetta. Αποκλειστικά.

Η κληρονομιά που λέγεται ΠΑΟΚ και το λιθαράκι του Gazzetta μ' ένα ντοκιμαντέρ παρακαταθήκη!

Ταξιδέψαμε στην Πόλη. Εκεί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος Δανιηλίδης, δεν μας έκρυψε την αγάπη του για τον Δικέφαλο και μας έβαλε τις βάσεις για να ξεκινήσει η ιστορία μας...

Ο Γιώργος Μαυρίδης θυμήθηκε τις ρίζες του, στην Πόλη και στο Φανάρι συγκεκριμένα, ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο ΠΑΜΑΚ, Νίκος Μαραντζίδης, μας μίλησε για το πώς δημιουργήθηκε η ομάδα - μέσα από τη ξενιτιά και της συνθήκη της Λωζάνης...

Ο Γιώργος Κωστίκος που... αφιέρωσε μέχρι και τρεις ώρες από τη ζωή του για τον ΠΑΟΚ, σ' ένα ψαλιδάκι σε αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Τουρσουνίδης που στη λέξη ΠΑΟΚ μπαίνει δίπλα το πρόσωπό του. Ενα παιδί γέννημα - θρέμμα Τούμπας.

Ο Γιώργος ο Κούδας. Τι να πούμε γι' αυτόν το μύθο; Από το πρώτο του δελτίο με το Δικέφαλο Αετό μέχρι την τρέλα του να βγάζει και να βάζει το χέρι του για να μη σταματήσει να παίζει.

Για τον Λάκη Πρόγιο; Τι να πεις γι' αυτόν τον άνθρωπο. «Μου έχουν μείνει δύο πράγματα: Τα παιδιά μου κι ο ΠΑΟΚ». Δύναμη. Μεγαλείο ψυχής, από έναν άνθρωπο που στα 92 του οδηγεί μόνο και μόνο για να πηγαίνει και να βλέπει το γιο του που είναι ΑΜεΑ. «Στο μέτρο δυνατού λέει ο γιος μου: "Είμαι ΠΑΟΚτσής, είμαι ΠΑΟΚτσής"».

Η Θωμαή Βάρδαλη έχει γράψει το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Στο ξεκίνημα του τμήματος ποδοσφαίρου ήταν εκεί Αρχηγός. Σημαία του τμήματος,

Και πάμε τώρα στις φωνές που ενώθηκαν για να φωνάξουν δυνατά πώς «ο ΠΑΟΚ είναι μια ανυπότακτη ιδέα κόντρα σε όλα που επαναστατεί».

Ο Σταύρος Δημηστός μάς έφερε τις ιστορίες του, το στρωτό του λόγο, άφησε το συναίσθημά του. Ο αντιπρύτανης Οικονομικών του ΠΑΜΑΚ, Γιάννης Ταμπακούδης σήμερα συνειδητοποιεί την τρέλα να πάει με δύο γυναίκες στο Μαρσέιγ-ΠΑΟΚ, ενώ σταμάτησε να ψάχνει τους λόγους που τον κάνει ο ΠΑΟΚ να χαίρεται και να στεναχωριέται.

Ο Πασχάλης ζει στην Πόλη. Και εκεί που μένει πάντα τον γεμίζει με περηφάνια να λέει «είμαι ΠΑΟΚ».

Μπάνε! Τι θρύλος! Τι άνθρωπος! Ο Πρέλεβιτς μιλάει τόσο γλυκά... Λες και τα λόγια του βγάζουν κομμάτια της ψυχής του και όλα μπαίνουν σε μια σειρά τόσο αυθόρμητα. Από το αεροδρόμιο που ήρθε χωρίς να έχει βάλει ούτε ένα καλάθι, μέχρι το κλάμα στο χαμένο τελικό με τη Ρεάλ και μέχρι το αιώνιο «Ω Μπάνε Μπάνε...».

Ενα ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που αγαπούν τη δουλειά τους και το στήριξαν σε ανθρώπους που αγαπούν τον ΠΑΟΚ. Όπως ο Γιώργος Κατίδης, που όταν παίζει «ομαδάρα του, δεν δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο πέρα από το να είναι κοντά για να την δει».

Αυτή η δουλειά αγαπήθηκε πολύ. Το βλέπουμε στα σχόλιά σας. Στα views σας. Το νιώθουμε μέσα μας. Το είδαμε στα ξενύχτια μας. Στην αγωνία μας. Στις λεπτομέρειες που αλλάζαμε και διορθώναμε παρέα με τον Γρηγόρη και τον Σταύρο... Κι αν είχαμε χρόνο, ακόμη θα αλλάζαμε.

Στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι να ξέρεις πως άγγιξες έστω και μία ψυχή. Κι αυτό το κατάφερε το «Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ». Το κατάφερε η ομαδάρα του Gazzetta που ήταν ασταμάτητη.

Υ.Γ.: Ευχαριστώ προσωπικά τους Γρηγόρη Μπάτη και Δημήτρη Κωνσταντινίδη για την εμπιστοσύνη να οργανώσω αυτό το εγχείρημα. Πιο πολύ όμως θέλω να πω ένα τεράστιο «ευχαριστώ» στον Σταύρο που για πολύ - πολύ καιρό μιλήσαμε στο τηλέφωνο πιο πολύ απ' ότι κάναμε εδώ και πόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε.

Δεν γίνεται να μην αναφέρω τον Σώζοντα Ηρειώτη, που συντόνισε άψογα την ομάδα του video team. Τον Κώστα Συνατσάκη για τα εξαιρετικά εικαστικά του. Τους Αλέξανδρο Τρίγκα και Ευκλείδη Χότζα που φρόντισα να προωθηθεί όπως πρέπει το project αυτό. Την Πηνελόπη Μουλά, τον Γιάννη Μπαϊρακτάρη (τι δωματιάρες μάς έκλεισες), τον Τάσο Δαρειώτη.

Την ομάδα του Νίκου Ράπτη: Τον Τάσο Ζάννη, τον Λευτέρη Μπίκο, τον Γιώργο Γάτη, που φροντίζουν όλες οι δουλειές να φτάσουν σ' όλα τα social accounts των εκατομμυρίων αναγνωστών και φίλων του Gazzetta.

Ξεχωριστά και ειδικά, θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Κόλλια που δεν είπε «όχι» σε τίποτα. Που δεν με έστειλε στο «διάολο» όταν χτυπούσε το τηλέφωνο στις 10 το πρωί έχοντας κλείσει τον υπολογιστή στις 5 τα ξημερώματα. Που γιόρτασε τα γενέθλιά του μακριά από το σπίτι του, κόβοντας την άδειά του. Τον Τάσο Γκινοσάτη που έβαλε την αρχή στο doc κι άρχισε να ενώνει τα πρώτα κομμάτια.

Φυσικά στον Βαγγέλη Καραπέτσα για την ποιοτική του οπτική και τεχνική.

Στον Θοδωρή Σανιδά που θα πρέπει να έχει πουλάδα σε λίγο καιρό από τις τόσες πτήσεις με drone που έχει κάνει - μαζί με το συγκυβερνήτη του Νίκο Κόλλια.

Ευχαριστώ πολύ τον Ζαφείρη Μελά, που για τη μεγάλη του καψούρα δεν δίστασε να μας μιλήσει λίγο πριν βγει στην πίστα, αλλά και τον Γιώργο Μαυρίδη.

Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Ιατρόπουλο, που μόλις του είπα τι τον θέλω, μου είπε: «Σε μία ώρα είμαι εκεί». Τον Αλέξανδρο Γαβριηλίδη-Πέτριν, ο οποίος με τους Salonika Remembers δεν είχαν καμία αντίρρηση να μας προσφέρουν το «Δικέφαλε Μεγάλωσα».

Υ.Γ.2: Αυτό που μένει και κρατάω είναι οι σχέσεις με ανθρώπους που δημιούργησα. Όπως αυτή με τον Σταύρο Δημηστό και τον Γιώργο Μαυρίδη, αλλά και τον Γιάννη Ταμπακούδη που είναι και δικός μου φίλος πλέον. Κι οι σχέσεις που δυνάμωσαν ακόμα πιο πολύ όπως αυτές με τον Σταύρο, τον Νίκο, τον Βαγγέλη, τον Θοδωρή.

Και στα επόμενα μωρή ομαδάρα