Ο Ατρόμητος προηγήθηκε 3-0 στο α' ημίχρονο, αλλά μετά την αποβολή του Τσούμπερ στο 48' η AEΛ Novibet αναθάρρησε, μείωσε, αλλά δεν κατάφερε να πάρει ούτε βαθμό στο Περιστέρι.

Σε ένα απίθανο παιχνίδι που κράτησε τους πάντες σε αγωνία ο Ατρόμητος κατάφερε να επικρατήσει της ΑΕΛ Novibet με 3-2 και να φτάσει τους 34 βαθμούς εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την παραμονή του. Στον αντίποδα οι Θεσσαλοί μετά από ένα εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο τα έδωσαν όλα στο δεύτερο αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι από το Περιστέρι μένοντας στους 23.

Πως κατέβηκαν οι δύο ομάδες

Ο Ντούσαν Κέρκεζ κατέβασε τον Ατρόμητο με 4-2-3-1 και τον Γκολυγκεσασβίλι στο τέρμα, τον Ούρονεν αριστερό μπακ, τον Μουντές δεξί και τους Σταυρόπουλο και Μανσούρ στα στόπερ. Ο Μουτουσαμί και ο Τσιγγάρας ήταν τα αμυντικά χαφ, με τον Γουμπιτάνα αριστερό εξτρέμ, τον Μπάκου δεξί και πίσω από τον Τσούμπερ τον Μίχορλ.

Ο Σάββας Παντελίδης από την πλευρά του κατέβασε την ΑΕΛ Novibet με 3-4-3 που στην συνέχεια άλλαξε σε 4-2-3-1 και τους Αναγνωστόπουλο στο τέρμα, τον Όλαφσον όλη την αριστερή πλευρά, τον Αποστολάκη την δεξιά και στόπερ τους Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς και Ηλιάδη. Οι Σουρλής και Πέρες ήταν τα αμυντικά χαφ, ο Τούπτα αριστερό εξτρέμ, ο Χατζηστραβός δεξί και ο Γκάρατε σέντερ φορ.

Απόλυτη κυριαρχία του Ατρομήτου στο πρώτο ημίχρονο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο, ένα ημίχρονο που ήταν ονειρικό για τους γηπεδούχους και εφιαλτικό για τους φιλοξενούμενους. Οι Περιστεριώτες ήταν σαρωτικοί στο διάστημα αυτό πετυχαίνοντας τρία γκολ με τους Θεσσαλούς να μην μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα για να το αποτρέψουν.

Εξαιρετική κάθετη του Γιουμπιτάνα για το 1-0 του Μπάκου

Ο... χορός των γκολ των γηπεδούχων ξεκίνησε στο 17' με τον Γιουμπιτάνα να κάνει εξαιρετική κάθετη στον Μπάκου και αυτός με ψύχραιμο πλασέ να ανοίγει το σκορ νικώντας τον Αναγνωστόπουλο. Γκολ που μπήκε στην ουσιαστικά πρώτη φάση του αγώνα, καθώς μέχρι εκείνη την στιγμή δεν είχαμε δει απολύτως τίποτα.

Κοιμήθηκε η άμυνα της ΑΕΛ Novibet και ο Μανσούρ έκανε το 2-0

Έξι λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πετύχουν και δεύτερο γκολ, κάνοντας ακόμα μεγαλύτερο το προβάδισμά τους. Συγκεκριμένα στο 23' ο Μίχορλ εκτέλεσε το κόρνερ, η άμυνα των φιλοξενουμένων κοιμήθηκε αφήνοντας μόνο τον Μανσούρ που με κεφαλιά έκανε το 2-0 σαν σε προπόνηση.

Νέα ολιγωρία και 3-0 ο Μπάκου

Σε όλο αυτό το διάστημα οι φιλοξενούμενοι με εξαίρεση την ωραία προσπάθεια του Τούπτα που ανάγκασε τον Γκουγκεσασβίλι σε μεγάλη επέμβαση δεν έκαναν τίποτα και ολίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου πλήρωσαν ακόμα ένα λάθος. Συγκεκριμένα στο 41' μετά από εξαιρετική μπαλιά του Μίχορλ ο Μπάκου έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΛ Novibet πέρασε τον Αναγνωστόπουλο και σκόραρε. Ένα γκολ που αρχικά ακυρώθηκε και στην συνέχεια μέτρησε κανονικά καθώς ο παίκτης του Ατρομήτου δεν ήταν οφσάιντ.

Μαγικό δεύτερο ημίχρονο με φοβερό Γκουγκεσασβίλι

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει στο πρωτάθλημα ως τώρα. Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν δύο γκολ και έχασαν μοναδικές ευκαιρίες για περισσότερα με τον Γκουγκεσασβίλι να κάνει φοβερές επεμβάσεις και τους γηπεδούχους που έπαιζαν με 10 από το 47' να παίρνουν τη νίκη.

Αποβολή του Τσούμπερ και μείωση νωρίς ο Αποστολάκης

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τους γηπεδούχους, καθώς στο 47' αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Τσούμπερρ για μαρκάρισμα στον Αποστολάκη. Μάλιστα τέσσερα λεπτά αργότερα ο δεξιός μπακ της ΑΕΛ Novibet σκόραρε μειώνοντας σε 3-1 και βάζοντας και πάλι στο παιχνίδι την ομάδα του.

Η πίεση των φιλοξενουμένων ανέβηκε με τον Γκουγκεσασβίλι να κατεβάζει τα ρολά με υπέροχες επεμβάσεις σε σουτ των Πέρες, Χατζηστραβού και Τούπτα. Τεράστιες επεμβάσεις που θα λέγαμε πως μπορεί να έκριναν και το ματς καθώς αν οι φιλοξενούμενοι μείωναν τόσο νωρίς σε 3-2 μπορεί να είχαμε άλλη εξέλιξη.

Έκανε το 3-2 ο Τούπτα αλλά δεν έφτανε

Σιγά σιγά ο Ατρόμητο απορρόφησε την πίεση και έκανε τις δικές του φάσεις στην κόντρα με τους παίκτες του Κέρκεζ όμως να μην έχουν το καθαρό μυαλό να τελειώσουν το ματς και έτσι φτάσαμε στο 80' με τον Τούπτα μετά την ασίστ του Κακουτά να μειώνει σε 3-2. Ένα σκορ που παρά τις προσπάθειες των Θεσσαλών δεν άλλαξε με τον Ατρόμητο να παίρνει την μεγάλη νίκη.

MVP: Για πρώτη φορά θα βάλουμε δύο. Αρχικά τον Μπάκου που ήταν εξαιρετικός πετυχαίνοντας δύο γκολ και φυσικά τον Γκουγκεσασβίλι που στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου κατέβασε τα ρολά συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη του Ατρομήτου.

Στο ύψος τους: Από τους γηπεδούχους θα βάλουμε τον Γιουμπιτάνα και τον Μουντέ, ενώ από τους φιλοξενούμενους τον Τούπτα που και στο πρώτο καταστροφικό ημίχρονο για τους φιλοξενούμενους ήταν ο μόνος που προσπαθούσε.

Γκάφα: Την έκανε και μάλιστα δύο φορές το κέντρ4ο της άμυνας της ΑΕΛ Novibet και στα τρία γκολ των γηπεδούχων.

Στραγάλι: Χωρίς κάποιο αξιοσημείωτο λάθος η διαιτησία του Κατοίκου.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Ατρόμητος μπήκε εξαιρετικά η ΑΕΛ Novibet έκανε και πάλι τα μεγάλα λάθη που έχει συνηθίσει στον κόσμο της και όταν έγινε το 3-2 ήθελε ένα θαύμα. Ένα θαύμα που δεν έγινε και λόγω Γκουγκεσασβίλι με το 3-2 να μένει ως το τέλος.

Οι συνθέσεις του αγώνα

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κερκέζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ (54΄Ουκάκι) (88΄Τζοβάρας), Γιουμπιτάνα (72΄Καραμάνης), Μουντές, Ούρονεν, Μπάκου, Μανσούρ (46΄Μήτογλου), Τσούμπερ, Μουτουσαμί.

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Όλαφσον, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά (62΄Πασάς), Ρόσιτς (32΄Νάορ), Σουρλής(46΄Ατανάσοφ), Πέρες (73΄Κακουτά), Γκάρατε, Χατζηστραβός (74΄Σίστο), Τούπτα.