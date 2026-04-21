Ατρόμητος: Βαριά τιμωρία επτά αγωνιστικών σε Κέρκεζ
Ιδιαίτερα βαριά ποινή επιβλήθηκε από το πειθαρχικό όργανο της Super League στον Ντούσαν Κέρκεζ. Η δικαστής τιμώρησε τον τεχνικό του Ατρομήτου με ποινή επτά αγωνιστικών!
Ο Βόσνιος κόουτς τιμωρήθηκε για την κατηγορία εξύβρισης και απώθησης του διαιτητή Κατοίκου, κατά τη διάρκεια του αγώνα των Περιστεριωτών με την ΑΕΛ Novibet, μετά το γκολ του Τούπτα, στο οποίο ο ρεφ του ματς... συγκρούστηκε με τον Μουτουσαμί.
Από πλευράς Ατρομήτου θεωρούν ότι η δικαστής έχει εξαντλήσει την αυστηρότητά της και συνεπώς θα ασκήσει έφεση. Εφόσον δεν πέσει η τιμωρία ο Κέρκεζ θα χάσει τις υπόλοιπες αγωνιστικές των Play Out.
Δείτε Επίσης«Πυρά» Ατρομήτου κατά Παντελίδη: «Η σοβαρότητα και ο σεβασμός είναι άγνωστες λέξεις για εκείνον»
Αξιοσημείωτο, πως η τελική τιμωρία προήλθε από συγχώνευση ποινών που του έχουν επιβληθεί
