Ο τεχνικός του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ, τιμωρήθηκε από το πειθαρχικό όργανο της Λίγκας με συνολική ποινή επτά αγωνιστικών, με την κατηγορία εξύβρισης και απώθησης του διαιτητή Κατοίκου.

Ιδιαίτερα βαριά ποινή επιβλήθηκε από το πειθαρχικό όργανο της Super League στον Ντούσαν Κέρκεζ. Η δικαστής τιμώρησε τον τεχνικό του Ατρομήτου με ποινή επτά αγωνιστικών!

Ο Βόσνιος κόουτς τιμωρήθηκε για την κατηγορία εξύβρισης και απώθησης του διαιτητή Κατοίκου, κατά τη διάρκεια του αγώνα των Περιστεριωτών με την ΑΕΛ Novibet, μετά το γκολ του Τούπτα, στο οποίο ο ρεφ του ματς... συγκρούστηκε με τον Μουτουσαμί.

Από πλευράς Ατρομήτου θεωρούν ότι η δικαστής έχει εξαντλήσει την αυστηρότητά της και συνεπώς θα ασκήσει έφεση. Εφόσον δεν πέσει η τιμωρία ο Κέρκεζ θα χάσει τις υπόλοιπες αγωνιστικές των Play Out.

Αξιοσημείωτο, πως η τελική τιμωρία προήλθε από συγχώνευση ποινών που του έχουν επιβληθεί