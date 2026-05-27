Ατρόμητος: Ο σχεδιασμός, ο κορμός και οι μεταγραφικές κινήσεις

Η σεζόν ολοκληρώθηκε και οι άνθρωποι του Ατρομήτου σε συνεργασία με τον Ντούσαν Κέρκερζ ετοιμάζουν τα πλάνα τους για τη νέα.

Σε ρυθμούς... σεζόν 2026-2027 κινούνται άπαντες πλέον στον Ατρόμητο, μετά και το φινάλε της Stoiximan Superleague την περασμένη Πέμπτη (21/5).

Οι Περιστεριώτες που θα κάνουν τη φετινή τους προετοιμασία στο Κίελτσε της Πολωνίας, εργάζονται πάνω στα πλάνα και τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Ντούσαν Κέρκεζ, τους συνεργάτες του και τη διοίκηση να έχουν σηκώσει μανίκια.

Ο κορμός και οι ανανεώσεις

Αρχικά, όσον αφορά τον κορμό που θέλει να κρατήσει ο Βόσνιος τεχνικός, αυτός φέρεται να αποτελείται από τους Τσούμπερ, Μήτογλου, Μουτουσάμι, Τσιλούλη, Τσιγγάρα, Πνευμονίδη και Ούρονεν. Παράλληλα, στο ρόστερ πρόκειται να μείνουν και οι Τσαντίλας, Μουντές, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, καθώς και οι Αθανασίου και Παπαδόπουλος.

Από εκεί και πέρα, ήδη έχουν αρχίζει οι συζητήσεις με τον Μπακού για ανανέωση της συνεργασίας, αφού πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν και ήδη αρκετοί «μνηστήρες» έχουν εμφανιστεί για την περίπτωσή του. Μανσούρ και Μίχορλ είναι επίσης δυο παίκτες με τους οποίους γίνονται κουβέντες για ανανέωση, ενώ δεδομένα θα αποχωρήσουν οι Γιουμπιτάνα και Φαν Φέερτ.

Συζητήσεις υπάρχουν επίσης και με τους Σταυρόπουλο, Καραμάνη, Χουτεσιώτη και Τζοβαρα, των οποίων τα συμβόλαια εκπνέουν. Παράλληλα, ο Ατρόμητος θέλει να διατηρήσει και τη νέα σεζόν τον Γκουγκεσασβίλι, που ήταν δανεικός από τον ΠΑΟΚ.

Οι προσθήκες

Τώρα, σχετιά με τις μεταγραφές που σχεδιάζει η ομάδα του Περιστερίου, θα υπάρξει κίνηση για δεξί μπακ, κεντρικό και επιτελικό μέσο, πλάγιο επιθετικό καθώς και σέντερ φορ. Η ουσία όμως είναι στο ότι ο συνολικός αριθμός των μεταγραφών θα καθοριστεί από τις εξελίξεις στο ζήτημα των ανανεώσεων.