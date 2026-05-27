Ο Πέτερ Μίχορλ έφυγε από τον Ατρόμητο και υπέγραψε για δύο χρόνια στην Γκράτσερ.

Ο 31χρονος (9/5/95) Αυστριακός αριστεροπόδαρος μέσος έπειτα από δύο σεζόν στο Περιστέρι, όπου κατέγραψε 64 συμμετοχές με 3 γκολ και 12 ασίστ, αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα του.

Ο Μίχορλ, ο οποίος έκανε τεράστια καριέρα στη χώρα του με τη φανέλα της ΛΑΣΚ με 351 ματς, 40 γκολ και 90 ασίστ, αυτή τη φορά θα παίξει για την Γκράτσερ. Ο έμπειρος παίκτης έμεινε ελεύθερος από τον Ατρόμητο και αποφάσισε να επιστρέψει στην Αυστρία και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Αυστριακός χαφ μετά την υπογραφή του συμβολαίου δήλωσε: «Είμαι απίστευτα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στη Γκράτσερ. Ο Τίνο Βάουρα με παρακολουθούσε για πολύ καιρό και γι' αυτό η απόφαση να ενταχθώ στη Γκράτσερ δεν ήταν δύσκολη στο τέλος. Παρακολούθησα την ομάδα την άνοιξη και βλέπω ότι έχει πολλές δυνατότητες».

«Με τον Μίχορλ δεν αποκτούμε μόνο έναν τεχνικά προικισμένο ποδοσφαιριστή, αλλά και μια προσωπικότητα με διεθνή εμπειρία, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Η ποδοσφαιρική του ιστορία, οι ηγετικές του ικανότητες και το σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσής του τον καθιστούν ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τη Γκράτσερ. Είμαι επίσης περήφανος που έχουμε φτάσει στο σημείο, όπου μπορούμε να πείσουμε έναν τέτοιο παίκτη να ενταχθεί σε εμάς παρά τον έντονο ανταγωνισμό», δήλωσε παράλληλα ο αθλητικός διευθυντής της Γκράτσερ Τίνο Βάουρα.

Das sagt unsere neue Nummer 34: „Ich bin irrsinnig froh, hier beim Traditionsverein GAK zu sein. Ich bin extrem ehrgeizig und hungrig auf diese Aufgabe und freue mich schon darauf, im roten Trikot aufzulaufen und die Fans zu erleben.“ 🗣️ #grazerak #AdmiralBL pic.twitter.com/G3QYpA5sga May 27, 2026



