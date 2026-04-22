Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Αστέρας Aktor - Παναιτωλικός 2-1.

Ο Αστέρας Aktor πήρε σπουδαία νίκη εντός έδρας με 2-1 επί του Παναιτωλικού κι έκανε σημαντικό βήμα για την παραμονή.

Ο Παναιτωλικός μπήκε δυνατά και στο 13' άνοιξε το σκορ. Ο Ματσάν γύρισε την μπάλα, ο Αγκίρε έστρωσε στον Ρόσα, ο οποίος με άψογο πλασέ άνοιξε το σκορ.

Οι Αρκάδες έβγαλαν αντίδραση μετά το γκολ και ισοφάρισαν στο 17'. Ατομική ενέργεια και γύρισμα του Κετού από τα δεξιά, ασταθής επέμβαση του Κουτσερένκο και στην επαναφορά ο Μπαρτόλο ισοφάρισε με δυνατό σουτ. Στο 43' o Έντερ με δυνατό μακρινό σουτ σημάδεψε το κάθετο δοκάρι του Κουτσερένκο.

Στο δεύτερο μέρος οι Αρκάδες ήταν καλύτεροι κι έφτασαν στην ανατροπή στο 62ο λεπτό. Ο Μπαρτόλο έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή από τον Γκράναθ, έπαιξε κάθετα και ο Μακέντα νίκησε σε τετ α τετ τον Κουτσερένκο για το 2-1.

Ο Παναιτωλικός είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, αφού στο 89' ο διαιτητής Παπαδόπουλος έδωσε πέναλτι μέσω on-field review για κράτημα του Οκό στον Μπάντζι. Ο αρχηγός του Αστέρα Aktor Νίκος Παπαδόπουλος με φανταστική απόκρουση νίκησε τον Ρόσα και χάρισε το κομβικό τρίποντο στην ομάδα του.

