Παναιτωλικός: Η κατάρα των πέναλτι με 4/8!
Ο Παναιτωλικός σε ακόμα ένα ματς της φετινής σεζόν «πλήρωσε» την αστοχία του από τα έντεκα βήματα. Ο Τίτορμος στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει με πέναλτι του Φάρλεϊ Ρόσα, όμως ο Νίκος Παπαδόπουλος τον νίκησε και διατήρησε το τρίποντο που έβγαλε τους Αρκάδες από την επικίνδυνη ζώνη.
Σε 30 ματς πρωταθλήματος οι Αγρινιώτες έχουν κερδίσει οκτώ πέναλτι και έχουν... 50% ευστοχία, καθώς έχουν βάλει τέσσερα και έχουν χάσει άλλα τώρα! Το αξιοσημείωτο είναι πως ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είναι ο τέταρτος διαφορετικός παίκτες που δεν καταφέρνει να βρει δίχτυα από την άσπρη βούλα.
Μάλιστα αυτή η «κατάρα» έχει στοιχίσει και βαθμολογικά στον Παναιτωλικό, καθώς σε κανένα από αυτά τα ματς δεν κατάφερε να κερδίσει, έχοντας δυο ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες, κάτι που δυνητικά σημαίνει πως θα μπορούσε να έχει έξι περισσότερους βαθμούς.
Με εξαίρεση το πέναλτι που είχε πιάσει ο Παπαδόπουλος στο ματς της κανονικής διάρκειας στην Τρίπολη τα υπόλοιπα είναι προς το τέλος των αγώνων.
Τα προηγούμενα χαμένα πέναλτι του Παναιτωλικού
- Στις 25 Οκτωβρίου ο Μόιζες Ραμίρεζ απέκρουσε το πέναλτι του Χόρχε Αγκίρε στο 90+8΄και διατήρησε το 1-1 στο Κηφισιά - Παναιτωλικός στη Νεάπολη.
- Στις 22 Νοεμβρίου ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε αποκρούσει το πέναλτι του Μπένι Ενκολόλο (πλέον κάτοικος Κίνας), με το ματς στη «λευκή» ισοπαλία και εν τέλει έληξε στο 1-1, με τον Τίτορμο να ισοφαρίζει στο φινάλε.
- Στις 28 Φεβρουαρίου ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι του Ατρομήτου απέκρουσε το πέναλτι του Αλεξάντρου Ματσάν στο 77ο λεπτό, με το σκορ στο 1-0 υπέρ των Περιστεριωτών, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
