Ο Παναιτωλικός την τρέχουσα σεζόν έχει χάσει τέσσερα από τα οκτώ πέναλτι που έχει κερδίσει στο πρωτάθλημα και όλα τα έχει «πληρώσει» σε βαθμούς.

Ο Παναιτωλικός σε ακόμα ένα ματς της φετινής σεζόν «πλήρωσε» την αστοχία του από τα έντεκα βήματα. Ο Τίτορμος στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει με πέναλτι του Φάρλεϊ Ρόσα, όμως ο Νίκος Παπαδόπουλος τον νίκησε και διατήρησε το τρίποντο που έβγαλε τους Αρκάδες από την επικίνδυνη ζώνη.

Σε 30 ματς πρωταθλήματος οι Αγρινιώτες έχουν κερδίσει οκτώ πέναλτι και έχουν... 50% ευστοχία, καθώς έχουν βάλει τέσσερα και έχουν χάσει άλλα τώρα! Το αξιοσημείωτο είναι πως ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είναι ο τέταρτος διαφορετικός παίκτες που δεν καταφέρνει να βρει δίχτυα από την άσπρη βούλα.

Μάλιστα αυτή η «κατάρα» έχει στοιχίσει και βαθμολογικά στον Παναιτωλικό, καθώς σε κανένα από αυτά τα ματς δεν κατάφερε να κερδίσει, έχοντας δυο ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες, κάτι που δυνητικά σημαίνει πως θα μπορούσε να έχει έξι περισσότερους βαθμούς.

Με εξαίρεση το πέναλτι που είχε πιάσει ο Παπαδόπουλος στο ματς της κανονικής διάρκειας στην Τρίπολη τα υπόλοιπα είναι προς το τέλος των αγώνων.

Τα προηγούμενα χαμένα πέναλτι του Παναιτωλικού