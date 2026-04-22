Παπαδόπουλος: Απέκρουσε ξανά πέναλτι του Παναιτωλικού μετά από 5 μήνες
Ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Αστέρα AKTOR στην ανατροπή επί του Παναιτωλικού. Ο αρχηγός των Αρκάδων κλήθηκε στο 89ο λεπτό να αποκρούσει πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR για άτσαλο μαρκάρισμα του Οκό στον Μπάντζι, όμως... καθάρισε.
Ο πολύπειρος τερματοφύλακας έπεσε σωστά στη γωνία και με φανταστική απόκρουση νίκησε τον Φάρλεϊ Ρόσα, κρατώντας το υπερπολύτιμο 2-1, που οδήγησε την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου εκτός επικίνδυνης ζώνης.
Δείτε ΕπίσηςSuperleague, η βαθμολογία των playouts (4η αγων.): Μεγάλος κερδισμένος ο Αστέρας, «αγκαζέ» στη ζώνη υποβιβασμού Πανσερραϊκός και ΑΕΛ Novibet
Το αξιοσημείωτο είναι πως ο Νίκος Παπαδόπουλος το έχει επαναλάβει κόντρα στον ίδιο αντίπαλο, στο ίδιο γήπεδο, πριν από ακριβώνς 5 μήνες!
Στο ματς του πρώτου γύρου μεταξύ των Αρκάδων και τον Αγρινιωτών ο διαιτητής Κουκούλας είχε δώσει πέναλτι έπειτα από υπόδειξη του VAR Μόσχου για χτύπημα του Σιλά στο πρόσωπο του Ενκολόλο. Ο Γάλλος εξτρέμ ανέλαβε την εκτέλεση στο 10ο λεπτό και είχε την ίδια κατάληξη με τον Ρόσα, καθώς ο Παπαδόπουλος του είπε «όχι».
Η αποψινή είναι η τρίτη επέμβαση του Παπαδόπουλου σε οκτώ εκτελέσεις που κλήθηκε να αποκρούσει, καθώς ενδιάμεσα από αυτές τις δυο επεμβάσεις είχε αποκρούε και πέναλτι του Οζέγκοβιτς στο «διπλό» στο Περιστέρι. Σε αυτά τα τρία ματς οι Κιτρινομπλέ έχουν πάρει επτά βαθμούς.
- Αντωνόπουλος: «Θα χρειαστούμε... καρδιολόγο, έχουμε από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην κατηγορία»
- Αστέρας Aktor - Παναιτωλικός 2-1: Τα highlights του αγώνα
- Superleague, η βαθμολογία των playouts (4η αγων.): Μεγάλος κερδισμένος ο Αστέρας, «αγκαζέ» στη ζώνη υποβιβασμού Πανσερραϊκός και ΑΕΛ Novibet