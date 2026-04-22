Νίκη - ανάσα προς την παραμονή και μάλιστα με ανατροπή πέτυχε ο Αστέρας Τρίπολης που επικράτησε με 2-1 του Παναιτωλικού! Ήρωας του ματς ο κίπερ Παπαδόπουλος που έπιασε στο 89' το πέναλτι του Ρόσα. Μπαρτόλο και Μακέδα τα γκολ του τριπόντου!

Βαθιά «ανάσα» για τον Αστέρα AKTOR! Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου αξιοποίησε τη νίκη του Ατρόμητου στις Σέρρες και την ισοπαλία της Κηφισιάς στη Λάρισα, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού με 2-1, κάνοντας ανατροπή και μετά από μερικές εβδομάδες ξεκόλλησε από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι Αρκάδες ξεπέρασαν για ένα βαθμό τόσο τον Πανσερραϊκό, όσο και την ΑΕΛ Novibet (25-24), ενώ οι Αγρινιώτες συνεχίζουν στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη. Πρωταγωνιστής ο Μπαρτόλο με γκολ και ασίστ, ήρωας ο Παπαδόπουλος, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι του Ρόσα στο 89'. Τέταρτο άστοχο τρίποντο για τον Τίτορμο σε εννέα εκτελέσεις!

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος παρέταξε τον γηπεδούχο Αστέρα AKTOR σε διάταξη 3-4-3. O Παπαδόπουλος στην εστία, με τους Τριανταφυλλόπουλο, Σίπτσιτς και Αλάγκμπε τριάδα στα στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Άλχο και αριστερό χρησομοποιήθηκε ο επίσης δεξιοπόδαρος Δεληγιαννίδης. Έντερ - Αλμύρας χαφ, Κετού - Μπαρτόλο εξτρέμ και φορ ο Μακέντα.

Ο Γιάννης Αναστασίου «κατέβασε» τον φιλοξενούμενο Παναιτωλικό σε σχηματσμό 4-3-3. ΟKoυτσερένκο στην εστία, με τους Μαυρία, Γκράναθ, Σιέλη και Αποστολόπουλο στην άμυνα. Μπουχαλάκης, Σατσιάς, Ματσάν τριάδα στα χαφ Ρόσα, Αγκίρε, Άλεξιτς τριπλέτα στην επίθεση.

Άνοιξε το σκορ ο Παναιτωλικός, έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε ο Αστέρας

Ο Παναιτωλικός μπήκε δυνατά στο πρώτο μέρος και δημιούργησε ρήγματα στην άμυνα του Αστέρα AKTOR. Στο 9ο λεπτό ο Ματσάν έκανε το γύρισμα, ο Άλεξιτς έκανε την προβολή και ο Παπαδόπουλος «απάντησε» με σημαντική απόκρουση. Στο 11' ο αρχηγός των Αρκάδων μπλόκαρε εύκολα την μπάλα έπειτα από κεφαλιά του Άλεξιτς.

Ο Τίτορμος βρήκε το γκολ στο 13ο λεπτό. Ο Ματσάν γύρισε την μπάλα, ο Αγκίρε έστρωσε στον Ρόσα, ο οποίος με άψογο πλασέ άνοιξε το σκορ.

Οι Αρκάδες έβγαλαν αντίδραση μετά το γκολ και ισοφάρισαν το σκορ στο 17ο λεπτό. Ατομική ενέργεια και γύρισμα του Κετού από τα δεξιά, ασταθής επέμβαση του Κουτσερένκο και στην επαναφορά ο Μπαρτόλο ισοφάρισε με δυνατό σουτ.

Στο συνέχεια η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου συνέχισε να «κυνηγάει» το γκολ της ανατροπής, ούσα η ομάδα που «καιγόταν» περισσότερο για το αποτέλεσμα. Στο 28' ο Δεληγιαννίδης έκανε τη σέντρα και ο Μακέντα αστόχησε με το κεφάλι.

Στο 32' ο Άλεξιτς έχασε την μπάλα, οι γηπεδούχοι έφυγαν στην αντεπίθεση, ο Δεληγιαννίδης έκανε παράλληλο γύρισμα αλλά εξ επαφής δεν βρήκαν την μπάλα Μακέντα και Μπαρτόλο. Στο 43' o Έντερ με δυνατό μακρινό σουτ σημάδεψε το κάθετο δοκάρι του Κουτσερένκο.

Δημιουργός Μπαρτόλο, εκτελεστής Μακέντα και ήρωας Παπαδόπουλος

Στο δεύτερο μέρος ο Αστέρας AKTOR συνέχισε με το πόδι στο γκάζι, ξέροντας πως το τρίποντο θα τον έβγαζε από την επικίνδυνη ζώνη. Στο 50' ο Μπαρτόλο έπιασε καλό σουτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο. Στο 55' ο Άλχο σήκωσε την μπάλα, ο Αλμύρας στόπαρε με το στήθος και αστόχησε με ψαλίδι. Ο νεαρός χαφ ήταν δραστήριος και δοκίμασε το πόδι του άλλες δυο φορές, στο 59' και στο 60'.

Οι Αρκάδες έφτασαν στην ανατροπή που άξιζαν στο 62ο λεπτό. Ο Μπαρτόλο έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή από τον Γκράναθ, έπαιξε κάθετα και ο Μακέντα νίκησε σε τετ α τετ τον Κουτσερένκο για το 2-1.

Οι γηπεδούχοι είχαν καλή στιγμή στο 68ο λεπτό, όταν ο Άλχο σέντραρε και ο Κετού αστόχησε με το κεφάλι, ενώ στο 73' η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο του Κουτσερένκο έπειτα από διαγώνιο σουτ του Μπαρτόλο.

Ο Παναιτωλικός είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, καθώς στο 89' ο διαιτητής Παπαδόπουλος έδωσε πέναλτι μέσω on-field review για... αχρείαστο κράτημα του Οκό στον Μπάντζι. Ο αρχηγός του Αστέρα AKTOR Νίκος Παπαδόπουλος με φανταστική απόκρουση νίκησε τον Ρόσα και χάρισε το κομβικό τρίποντο στην ομάδα του.

MVP: Απόλυτος ήρωας ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος εκτός από τις σταθερές του επεμβάσεις απέκρουσε πέναλτι στο 89'!

Στο ύψος του: Ο Παπαδόπουλος «έκλεψε» τον τίτλο του MVP από τον Μπαρτόλο. Ο Αργεντινός ήταν ο κινητήτιος μοχλός των Αρκάδων με γκολ, ασίστ και πολλές ενέργειες.

Αδύναμος κρίκος: Πολλά λάθη από τον Γκράναθ στα μετόπισθεν.

Γκάφα: To αχρείαστο πέναλτι του Οκό στον Μπάντζι.

Στραγάλι: Ο VAR Φωτιάς διόρθωσε τον διαιτητή Παπαδόπουλο στο πέναλτι που δεν έδωσε υπέρ του Μπάντζι. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάποιο άλλο αξιοσημείωτο λάθος.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Αστέρας AKTOR το ήθελε περισσότερο και το πήρε! Οι Αρκάδες μετουσίωσαν τη δίψα τους σε αποτέλεσμα και ξεκόλλησαν από την επικίνδυνη ζώνη. Από πλευράς Παναιτωλικού δεύτερη διαδοχική ανατροπή που δέχεται και τρίτο μας των Αγρινιωτών στα Play Out που προηγούνται και δεν κερδίζουν. Βέβαια οι 6 βαθμοί είναι σημαντική διαφορά.

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης, Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Αλάγκμπε, Αλμύρας, Έντερ (90+5′ Τζανδάρης), Κετού (90+5′ Μίτροβιτς), Μπαρτόλο (81′ Όκο), Μακέντα (81′ Καλτσάς)

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Σιέλης, Αποστολόπουλος (65′ Μανρίκε), Μπουχαλάκης (81′ Σμυρλής), Σατσιάς (65′ Εστέμπαν), Μάτσαν, Ρόσα, Άλεξιτς (81′ Λομπάτο), Αγκίρε (81′ Μπάντζι)