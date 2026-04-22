Το πρόγραμμα των έξι αγωνιστικών που απομένουν στα playouts της Stoiximan Super League, όπου θα κριθεί η μάχη της παραμονής.

Ανακατάταξη στα playouts της Stoiximan Super League. Ο Αστέρας Aktor πήρε σπουδαία νίκη εντός έδρας με 2-1 κόντρα στον Παναιτωλικό και προσπέρασε την ΑΕΛ Novibet, που ήρθε ισόπαλη 1-1 στο γήπεδό της με την Κηφισιά και τον Πανσερραϊκό, ο οποίος γνώρισε τη συντριβή στο σπίτι του με 4-0 από τον Ατρόμητο.

Απομένουν πλέον έξι αγωνιστικές στην «κούρσα» παραμονής και το θρίλερ φαίνεται πως θα πάει μέχρι τέλους.

Το πρόγραμμα των Play Out της Stoiximan Super League

1η αγωνιστική

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ Novibet 3-1

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1

2η αγωνιστική

ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2

Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor 0-0

Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0

3η αγωνιστική

Κηφισιά- Αστέρας Aktor 0-0

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3

4η αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 0-4

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1

Αστέρας Aktor - Παναιτωλικός 2-1

5η αγωνιστική

Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός, 16:00

Ατρόμητος - Αστέρας Aktor, 18:00

ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός, 20:00

6η αγωνιστική

Σάββατο 2 Μαΐου

Παναιτωλικός - Κηφισιά, 17:00

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet, 17:30

Αστέρας Aktor- Ατρόμητος, 19:30

7η αγωνιστική

Σάββατο 9 Μαΐου

Πανσερραϊκός - Κηφισιά, 16:00

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Aktor 17:00

Ατρόμητος - Παναιτωλικός 19:30

8η αγωνιστική

Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας Aktor - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00

9η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαΐου

Αστέρας Aktor - Κηφισιά, 19:00

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00

10η αγωνιστική

Πέμπτη 21 Μαΐου

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00

Παναιτωλικός - Αστέρας Aktor, 19:00

Η βαθμολογία

9. Ατρόμητος 37

10. Παναιτωλικός 30

11. Κηφισιά 30

12. Αστέρας Aktor 25

--------------------------------------

13. ΑΕΛ Novibet 24

14. Πανσερραϊκός 24

