Στο τέταρτο παιχνίδι της στα Play Outs η ΑΕΛ Novibet δεν κατάφερε να κερδίσει με το 1-1 με την Κηφισιά να της δίνει τουλάχιστον έναν βαθμό. Ωστόσο αν συνεχίζει να μπαίνει τόσο φοβισμένα δεν μπορεί να ελπίζει. Γράφει ο Φώτης Καρακούσης.

Ο θυμόσοφος λαός μας λέει «σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση» και στην ΑΕΛ Novibet των Play Outs ταιριάζει απόλυτα. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη μετράει τρεις ήττες και μία ισοπαλία και εκεί που είχε ένα μαξιλαράκι έξι βαθμών από Αστέρα Τρίπολης και Πανσερραϊκό, βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Και πραγματικά δεν γίνεται να μην βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο από την στιγμή που σε κάθε παιχνίδι της μάχης για την παραμονή μπαίνει τόσο φοβισμένα. Και δεν είναι μόνο το σύστημα με τους 3 κεντρικούς αμυντικούς, που δεδομένα απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ απέδωσε και με το παραπάνω. Ένα σύστημα που κόντρα σε Ατρόμητο, Αστέρα Τρίπολης, Παναιτωλικό και Κηφισιά δεν χρειάζεται, καθώς ας με συγχωρήσουν οι συγκεκριμένες αξιόλογες ομάδες αλλά σίγουρα δεν είναι Μπαρτσελόνα.

Είναι η συνολική εικόνα ειδικά στα πρώτα ημίχρονα των αγώνων. Εκεί που στις αναμετρήσεις με τις θεωρητικά πάντα, μεγάλες ομάδες οι Θεσσαλοί «έτρωγαν σίδερα», στα Play Outs που θα έπρεπε να μπουν δυνατά και να καθαρίσουν τα ματς, έχουν μπει και στις τέσσερις αναμετρήσεις τρομερά νωχελικά. Και στις τέσσερις έχουν βρεθεί πίσω στο σκορ κυνηγώντας και στις τέσσερις έχουν πετάξει ένα ολόκληρο ημίχρονο.

Αυτό για μια ομάδα που παλεύει για την παραμονή της είναι αδιανόητο. Δεν γίνεται στη Τρίπολης να δέχεσαι γκολ μόλις στο 12', να μην κάνεις την παραμικρή φάση στο πρώτο ημίχρονο και να βλέπεις τους Αρκάδες να προηγούνται με 3-0. Δεν γίνεται με τον Παναιτωλικό εντός έδρας να δέχεσαι πάλι γκολ στο πρώτο μέρος και να βρίσκεσαι εκ νέου πίσω με 0-2. Δεν γίνεται στο ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι να τρως όχι ένα και δύο, αλλά 3 γκολ στο ημίχρονο και μετά να τρέχεις να ισοφαρίσεις χωρίς να το πετύχεις.

Και φυσικά δεν γίνεται και στον τελικό (χωρίς εισαγωγικά) με την Κηφισιά να μένεις πάλι πίσω μόλις στο 18' από νέο τραγικό λάθος και να κάνεις την μία και μοναδική σου ευκαιρία στο ημίχρονο μόλις στο 41'. Αν είχε γίνει μία φορά θα λέγαμε πως όντως ήταν σύμπτωση, πως ήταν η κακιά στιγμή. Εδώ μιλάμε για ξεκάθαρη λάθος προσέγγιση των αγώνων, για λάθος πνευματική προετοιμασία. Όλα λάθος.

Κακά τα ψέματα η ΑΕΛ Novibet με την τραγική της εικόνα σε όλα τα πρώτα ημίχρονα των Play Outs πάει να βάλει τα χεράκια της και να βγάλει τα ματάκια της. Φυσικά και τίποτα δεν έχει κριθεί. Φυσικά και υπάρχει ακόμα δρόμος για να μπορέσει να πάρει τους βαθμούς που χρειάζεται προκειμένου να παραμείνει στην κατηγορία.

Αυτό όμως σίγουρα δεν πρόκειται να γίνει αν παίζει φοβισμένα στο πρώτο ημίχρονο. Και το πόσο φοβισμένα παίζει, φαίνεται από την εντελώς διαφορετική εικόνα που έχει σε όλα τα δεύτερα ημίχρονα με εξαίρεση αυτό με τον Αστέρα που λογικά η ομάδα δεν πρέπει να είχε πάει ποτέ στην Τρίπολη. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πλέον οι ισοπαλίες δεν φτάνουν, πρέπει στα παιχνίδια που απομένουν να βγει η ΑΕΛ Novibet μπροστά και να κυνηγήσει τη νίκη και το τρίποντο.

Αν δεν το κάνει και συνεχίζει να πετάει ημίχρονα στα σκουπίδια θα είναι θαύμα αν σωθεί και στο ποδόσφαιρο θαύματα δεν γίνονται εύκολα...