Αντωνόπουλος: «Θα χρειαστούμε... καρδιολόγο, έχουμε από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην κατηγορία»

Ο Αστέρας AKTOR έκανε σπουδαία ανατροπή επί του Παναιτωλικού και κατάφερε να ξεκολλήσει από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη στήριξη του κόσμου, ενώ αποθέωσε τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Για το αν χρειάζεται να υπάρχει ένας καρδιολόγος στον πάγκο για τα υπόλοιπα ματς: «Νομίζω ότι τον έχουμε ανάγκη. Να είναι δίπλα μας».

Για την ένταση του ματς: «Κάποιες φορές ίσως ξεφύγαμε, αλλά όταν παίζονται τέτοια παιχνίδια, όταν "παίζουμε" τη ζωή μας, μερικές φορές μπορεί να κάνουμε και κάποια πράγματα που δεν πρέπει. Είδατε ότι η έκβαση του αγώνα ήταν για καρδιακούς. Κάναμε μια σπουδαία ανατροπή που την δικαιούμασταν.

Αν δούμε καλά το ματς, εκτός από τα πρώτα λεπτά που ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, μας είχε αναγκάσει να οπισθοχωρήσουμε. Πετύχαμε δύο γκολ, είχαμε ευκαιρίες, δοκάρι και παραλίγο να χάσουμε κάτι το οποίο δεν δικαιούμασταν. Γι' αυτό αποδείχθηκε ότι έχουμε από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην κατηγορία».

Για το πάθος που έβγαλε η ομάδα και αν μπορεί να το κρατήσει: «Είναι το μεγάλο στοίχημα για εμένα. Να μπορούμε να υπάρχει αυτή η ισορροπία εντός κι εκτός. Γιατί εντός βγάζουμε αυτό το πάθος, την ενέργεια, την επιθετικότητα. Το μεγάλο στοίχημα είναι πώς αυτό θα το βγάλουμε και στα παιχνίδια που έχουμε εκτός έδρας.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Εντός και εκτός γίνεται ο 12ος παίκτης μας. Ξέρω ότι κάποιες φορές τους στεναχωρούμε αλλά εμείς θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία».