ΑΕΛ Novibet: «Γενική είσοδος με Πανσερραϊκό στα 10 ευρώ, προχωράμε ενωμένοι και με πίστη»

Η ΑΕΛ Novibet δεν κατάφερε να κερδίσει την Κηφισιά και την Κυριακή τα δίνει όλα για όλα με τον Πανσερραϊκό. Οι «βυσσινί» με ανακοίνωσή του ανέφεραν μεταξύ άλλων πως θα υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ.

Σε ακόμα ένα παιχνίδι, το τέταρτο στα Play Outs η ΑΕΛ Novibet δεν κατάφερε να νικήσει με το 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Λάρισα. Ένα αποτέλεσμα που κάνει ακόμα πιο μεγάλο τελικό το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή.

Για το ματς αυτό θα υπάρχει γενικής είσοδος 10 ευρώ, με τους Θεσσαλούς να αναφέρουν τα εξής σε σχετική ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλεί σύσσωμο όλο τον κόσμο της Λάρισας και της περιφέρειας, να κατακλύσουν το γήπεδο AEL FC Novibet Arena την Κυριακή 26 Απριλίου και ώρα 20.00, στο πλέον κρίσιμο φετινό παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Το ελάχιστο δυνατό από πλευράς της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, θα είναι η γενική είσοδος για όλο το φίλαθλο κοινό στην τιμή των 10€ σε όλες τις θύρες και φυσικά το παιδικό εισιτήριο στα 5€ αντίστοιχα.

Καλούμε τους φιλάθλους μας να προμηθευτούν όσο πιο έγκαιρα μπορούν τα εισιτήρια αυτού του αγώνα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι ο στόχος της παραμονής σε αυτή τη φάση βρίσκεται κυρίως στα πόδια των ποδοσφαιριστών μας, οι οποίοι αναμφίβολα χρειάζονται πέραν των υπολοίπων και τη μοναδική στήριξη του κόσμου μας.

Η προσπάθεια όλου του οργανισμού είναι πολυσήμαντη και ευελπιστούμε σύντομα να δικαιωθεί.

Προχωράμε ενωμένοι με πίστη και αισιοδοξία και θα αξιολογήσουμε στο τέλος το αποτέλεσμα. Την ώρα της μάχης δεν υπάρχει κριτική παρά μόνο προσήλωση.

Οι πραγματικοί μαχητές κρίνονται στα δύσκολα και στην ιστορία της η ΑΕΛ πολλάκις απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρή για να πεθαίνει».