Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι ο Νο1 γκολκίπερ του Ολυμπιακού και ένα πολύτιμο αγωνιστικό του και περιουσιακό του στοιχείο. Τι γίνεται όμως με τους άλλους γκολκίπερ;

Εν αρχή ο Χανιώτης γκολκίπερ του Ολυμπιακού είναι παίκτης που έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από συλλόγους από τις Τουρκία, Ιταλία και Γερμανία (και όχι μόνο). Ο διεθνής Κωνσταντής Τζολάκης είναι ένας παίκτης που θα κοστολογείται με ένα ποσό στα 20+ εκατ. ευρώ.

Είναι βέβαια και ο γκολκίπερ με την σίγουρη θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Ο Τζολάκης είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τους Πειραιώτες και μόνο με μία πάρα πολύ μεγάλη πρόταση (για αγορά του) θα έμπαιναν σε οποιαδήποτε σκέψη για συζήτηση.

Πίσω από τον Τζολάκη φέτος είναι ο έμπειρος Πασχαλάκης και νεαροί γκολκίπερ όπως ο Μπότης και ο Κουράκλης. Εξ αυτών ο Νίκος Μπότης είναι ένας πορτιέρε τον οποίο δείχνουν να πιστεύουν στον Ολυμπιακό και αναμένεται να πάρει ευκαιρίες στο μέλλον. ο δε Πασχαλάκης εάν τελικώς μείνει στο ρόστερ θα είναι ξανά για 2ο αγωνιστικό ρόλο.

Από εκεί και πέρα η περίπτωση να δρομολογηθεί οποιαδήποτε εξέλιξη για την θέση του γκολκίπερ το προσεχές καλοκαίρι είναι μόνο εάν προκύψει μία πολύ μεγάλη - όπως προαναφέραμε - κρούση για τον Χανιώτη διεθνή γκολκίπερ και βέβαια και σε αυτήν την συνθήκη υπό την προϋπόθεση να μπει σε σκέψη ή διαδικασία συζήτησης η ομάδα.

Σε μία τέτοια περίσταση θα μπορέσει να απασχολήσει τον Ολυμπιακό μία υπόθεση αλά Ζοσέ Σα. Για τον Πορτογάλο υπάρχουν μεταγραφικές... σειρήνες, πληροφορίες και σενάρια από τον Μάρτιο (σε σχέση με τον Ολυμπιακό). Ο έμπειρος Πορτογάλος τερματοφύλακας - όπως όλα δείχνουν - θα φύγει από την ομάδα των Γουλβς αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν οι βάσεις επιστροφής του στον Πειραιά. Όλα αυτά φυσικά έχουν πολλά και πολύ μεγάλα αν.