Ο Πορτογάλος υπήρξε στο peak του ένας εκ των κορυφαίων ξένων γκολκίπερ αλλά ο Χανιώτης πορτιέρε έχει γράψει ήδη την δική του ιστορία.

Είναι σαν το στόρι του δάσκαλου με τον μαθητή. Κάτι σαν μέντορας με wonderkid στην ίδια ομάδα. Σε αυτήν την συνθήκη έχουμε να κάνουμε με τον Ολυμπιακό.

Ζοσέ Σα και Κωνσταντής Τζολάκης λοιπόν. Ο Χανιώτης πορτιέρε πρόλαβε την εποχή του έμπειρου Πορτογάλου που εξελίχθηκε σε έναν εκ των κορυφαίων ξένων ever κάτω από τα γκολπόστ του Ολυμπιακού αλλά έχει φτάσει η περίοδος που ο μαθητής ξεπερνά τον δάσκαλο.

Στα 23 του χρόνια ο Τζολάκης έφτασε στα 124 παιχνίδια με την φανέλα του Ολυμπιακού, όσα ακριβώς έχει και ο νυν γκολκίπερ της ομάδας της Γουλβς και φυσικά θα τον ξεπεράσει. Ο Χανιώτης διεθνής με τα ερυθρόλευκα έχει πάρει 4 Πρωταθλήματα Ελλάδας, 2 Κύπελλα, 1 Super Cup και φυσικά το ιστορικό ευρωπαϊκό του Conference. Εκεί όπου είχε και φοβερές βραδιά όπως το εκτός έδρας ματς με την Φενέρ.

Πρωτοπήγε το 2018 στον Ολυμπιακό και ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του. Από την άλλη ο 33χρονος Σα με τον Ολυμπιακό έχει πάρει 2 Πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο ενώ έχει πάρει και Πρωτάθλημα Πορτογαλίας αλλά και 2 Nations League με την Εθνική της χώρας του. Πρωτοπήγε στον Ολυμπιακό το 2018 και αποχώρησε για τον σύλλογο της Γουλβς το 2021.

Για τον πιτσιρικά τότε Τζολάκη ήταν μεγάλη πρόκληση να δουλεύει δίπλα στον Σα, από τον οποίο θεωρεί ότι έμαθε πολλά. Ένας Σα που με αφορμή και την πολύ κακή σεζόν των Γουλβς έχει συνδεθεί ξανά - μέσω σεναρίων και εάν και εφόσον προκύψουν αλλαγές γκολκίπερ στους Ερυθρόλευκους το καλοκαίρι - με τον Ολυμπιακό.