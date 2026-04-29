Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως στην Μπενφίκα... γλυκοκοιτάζουν την περίπτωση του Μάρκο Σίλβα για να αντικαταστήσει τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Μπορεί ο Ζοσέ Μουρίνιο να δηλώνει αφοσιωμένος στην Μπενφίκα και να θέλει να τη βγάλει στο Champions League, ωστόσο με τη Ρεάλ Μαδρίτης να τον έχει στα υπόψιν, οι άνθρωποι των Αετών πρέπει κι αυτοί να ετοιμάσουν το Plan B για περίπτωση που αποχωρήσει ο Special One.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, υπάρχει ένας προπονητής που αρέσει στους Πορτογάλους και ενδέχεται να μείνει σύντομα ελεύθερος. Ο λόγος για τον Μάρκο Σίλβα, το συμβόλαιο του οποίου με τη Φούλαμ ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και για την ώρα δεν έχει υπάρξει συμφωνία για ανανέωση.

Ο 48χρονος προπονητής άφησε την Πορτογαλία το 2015 μετά από θητεία σε Εστορίλ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να αναλάβει τον Ολυμπιακό και εν συνεχεία βρήκε την Ιθάκη του στην Αγγλία, όπου δούλεψε κατά σειρά σε Χαλ, Γουότφορντ και Έβερτον πριν πάει στο Κρέιβεν Κότατζ το 2021.

Τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος στη φετινή Premier League, οι Λονδρέζοι είναι στο κόλπο για την έξοδο στην Ευρώπη, την ώρα που ο Πορτογάλος προπονητής τους πάντως συνδέεται και με άλλες ομάδες, όπως η Τσέλσι.