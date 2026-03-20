Ολυμπιακός: Τόσο κοστολογούνται τέσσερα μεγάλα του projects
Ο Ολυμπιακός παραδοσιακά έχει στις τάξεις του ποδοσφαιρικά... διαμάντια. Παίκτες που είτε αποτελούν πολύ μεγάλα projects είτε έχουν μεγάλη αξία στην αγορά.
Τέσσερα τέτοια τρανταχτά παραδείγματα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο Λορέντζο Πιρόλα, ο Χρήστος Μουζακίτης και ο Σαντιάγκο Έσε. Ο Ολυμπιακός κατά καιρούς έχει κόψει την... όρεξη αρκετών ενδιαφερόμενων ή και έχει απορρίψει κρούσεις (όπως πχ για το Έσε).
Οι συγκεκριμένοι παίκτες πλέον κοστολογούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και από την ίδια την αγορά. Ο Χανιώτης γκολκίπερ που έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από συλλόγους από τις Τουρκία, Ιταλία και Γερμανία. Κοστολογείται με 20+ εκατ. ευρώ.
Ο Λορέντζο Πιρόλα κυρίως απασχολεί τις μεγάλες ομάδες της Ιταλίας. Έχει φτάσει να αξίζει πάνω από 30 εκατ. ευρώ. Ο Χρήστος Μουζακίτης που έχει συνδεθεί με ομάδες από Πορτογαλία, Γερμανία, Αγγλία και όχι μόνο κοστολογείται στα 40 εκατ. ευρώ ενώ ο Αργεντίνος χαφ των Πειραιωτών αξιολογείται με ποσό τουλάχιστον στα 20 εκατ. ευρώ.
Από τους τέσσερις αυτούς παίκτες οι τρεις λογίζονται και είναι βασικοί. Ήτοι ο Τζολάκης, ο Πιρόλα αλλά και ο Έσε. Ο δε Μουζακίτης ήταν και παραμένει στα βασικά πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Δεν είναι ιεραρχικά ο Νο1 στην θέση του αλλά είναι μέσα στους βασικούς χαφ του ερυθρόλευκου ρόστερ. Βέβαια - και πάντα ανάλογα με την ζήτηση που θα προκύψει το καλοκαίρι - όποιος εξ αυτών αποχωρήσει θα χρειαστεί αντικαταστάτης του.
