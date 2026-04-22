Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία της ΑΕΛ Novibet με την Κηφισιά στη Λάρισα.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα. Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 και η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο διατήρησε την απόσταση της από την επικίνδυνη ζώνη στους έξι βαθμούς.

Με τη συμπλήρωση 16 λεπτών ο Κονατέ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα βρήκε ξεκάθαρα στο απλωμένο χέρι του Μασόν και ο διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου έδειξε με τη μία την άσπρη βούλα.

Ο Χόρχε Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό σουτ ευστόχησε στο πέναλτι απέναντι στον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο για το 0-1, το όποιο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο μέρος οι Λαρισαίοι κυκλοφορούσαν περισσότερο την μπάλα, καθώς οι φιλοξενούμενοι έριξαν το βάρος στην ανασταλτική τους λειτουργία, όμως οι Βυσσινί βρήκε γκολ με μεγάλη δόση τύχης. Στο 57' ο Σαγάλ από δεξιά κινήθηκε έκανε το αριστερό σουτ, η μπάλα βρήκε στο αριστερό πόδι του Πέτκοφ κι άλλαξε πορεία, καταλήγοντας στα δίχτυα του Ραμίρεζ για το 1-1.

Η ΑΕΛ Novibet δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ανατροπής, η Κηφισιά δεν αξιοποίησε τις αντεπιθέσεις της και το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους.