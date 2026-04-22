Η ΑΕΛ Novibet πήρε τον πρώτο της βαθμό στα play outs ισοφαρίζοντας στο β' μέρος την Κηφισιά με γκολ του Σαγάλ, αλλά η μάχη με Πανσερραϊκό και Αστέρα Aktor συνεχίζεται...

Πετυχαίνοντας από ένα γκολ, ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά πήραν από έναν βαθμό για την 4η αγωνιστική των Play Outs. Με τον βαθμό αυτό οι «βυσσινί» έφτασαν τους 24 φτάνοντας τον Πανσερραϊκό, ενώ η ομάδα των Βορείων Προαστείων τους 30 και έκανε άλμα παραμονής.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Σάββας Παντελίδης ξεκίνησε την ΑΕΛ Νοvibet σε διάταξη 3-4-3. O Aναγνωστόπουλος στην εστία, με τους Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά και Ηλιάδη στα στόπερ. Αποστολάκης - Μασόν ακραίοι μπακ χαφ και Ναόρ - Ατανάσοφ στα χαφ. Τούπτα, Χατζηστραβός και Σαγάλ στη γραμμή κρούσης.

Από την πλευρά του ο Σεμπάστιαν Λέτο παράταξε την Κηφισιά σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ και Λαρουσί μπροστά του. Ρουκουνάκης, Αμανί χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Νούνελι - Αντόνισε εξτρέμ και φορ ο Χριστόπουλος.

Ένα τραγικό λάθος του Μασόν έφερε το 0-1 για την Κηφισιά

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο για ακόμα μία φορά η ΑΕΛ Novibet ξεκίνησε μουδιασμένα, όπως έχει κάνει άλλωστε και σε όλα της τα παιχνίδια στα Play Out. Οι φιλοξενούμενοι ανέλαβαν τα ηνία και και είχαν τον έλεγχο και κατάφεραν νωρίς να ανοίξουν το σκορ.

Συγκεκριμένα στο 16' ο Κονατέ έκανε την σέντρα, ο Μασόν άπλωσε εντελώς χαζά το χέρι του κάνοντας πέναλτι και ο Παπαπέτρου το έδωσε. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε δύο λεπτά αργότερα ο Πόμπο νικώντας τον Αναγνωστόπουλο και κάνοντας το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Από εκείνο το σημείο και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να απειλήσουν με εξαίρεση την φάση του 41' όταν ο Τούπτα έφυγε στην πλάτη του Πέτκοφ, έσκαψε την μπάλα πάνω από τον Ραμίρες, ο Πόκορνι τον νίκησε στον αέρα και μάλιστα η μπάλα βγήκε άουτ από κόντρα στον επιθετικό των Λαρισαίων. Έτσι το 0-1 έμεινε ως το τέλος.

Ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο με γκολ του Σαγάλ

Η ΑΕΛ Novibet ξεκίνησε εξαιρετικά το δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας αρχικά στο 56' μεγάλη ευκαιρία με τον Κακουτά να βγαίνει απέναντι από τον Ραμίρεζ και πλάγια αλλά το πλασέ του να είναι κάκιστο με την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ. Ένα λεπτό αργότερα οι γηπεδούχοι κατάφεραν να σκοράρουν με τον Σαγάλ. Ο Χιλιανός μεσοεπιθετικός πήρε στο 1v1 με τον Λαρουσί, σούταρε από δύσκολη διαγώνια θέση και από κόντρα στον Πέτκοφ η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1.

Οι Θεσσαλοί και μετά το 1-1 συνέχιζαν να πιέζουν χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν, ενώ οι φιλοξενούμενοι στο 77' θα μπορούσαν να πάρουν τη νίκη με τον Ταβάρες να κάνει εξαιρετική προσπάθεια, αλλά τραγικό σουτ με το 1-1 να μένει ως το τέλος.

MVP: Θα μπει ο Σαγάλ που με το γκολ του κατάφερε να δώσει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας στην ΑΕΛ Novibet και να την κρατήσει ζωντανή στην μάχη για την σωτηρία.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Από την Κηφισιά τον Ρουκουνάκη που ήταν εξαιρετικός και από τους γηπεδούχους τον Τούπτα που ξεχώριζε σαν την μύγα μέσα στο γάλα.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Μασόν που έκανε ένα χαζό πέναλτι, ενώ και επιθετικά δεν βοήθησε καθόλου.

Η ΓΚΑΦΑ: Δεν θα βάλουμε την φάση του πέναλτι, αλλά την τεράστια ευκαιρία του Κακουτά που μόνος απέναντι από τον Ραμίρεζ και πλάγια έστειλε την μπάλα ίσως και εκτός γηπέδου.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Κανένα πρόβλημα για τον Παπαπέτρου σε ένα παιχνίδι που με εξαίρεση το πέναλτι που ήταν καθαρό, δεν είχε κάποια άλλη φάση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Το ταμείο παραμένει μείον για τους Θεσσαλούς που σε ακόμα έναν... τελικό δεν κατάφεραν να νικήσουν. Το 1-1 αφήνει χαρούμενη την Κηφισιά που αν ο Ταβάρες είχε πιο καθαρό μυαλό θα μπορούσε να φύγει και με τη νίκη.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΑΕΛ Νοvibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (45′ Γκάρατε), Μπατουμπισινκά, Φερίγκρα (46′ Κακουτά), Ιλιάδης, Μασόν, Ναόρ (67′ Σουρλής), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (46′ Όλαφσον), Σαγάλ (81′ Ενγκόι), Τούπτα.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ, Λαρουσί, Ρουκουνάκης, Αμανί, Νούνελι (46′ Ταβάρες, 90’+3′ Μποτία), Πόμπο (75′ Σόουζα), Αντόνισε (75′ Μπένι), Χριστόπουλος (75′ Μίγιτς).