ΑΕΛ Novibet: Αποχώρησε με θλάση ο Αποστολάκης
Η αναμέτρηση του αγώνα της ΑΕΛ Novibet με την Κηφισιά ήταν στο 45' όταν ο Σάββας Παντελίδης αναγκάστηκε να κάνει αλλαγή. Συγκεκριμένα ο Κώστας Αποστολάκης έπεσε στο χορτάρι και έδειξε να πονά με τον Γκάρατε να παίρνει τη θέση του.
Οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση του 27χρονου δεξιού οπισθοφύλακα κάνουν λόγο θλάση. Η κατάσταση του τραυματισμού του βέβαια θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες και έτσι θα γίνει γνωστό και το πόσο θα απουσιάσει.
