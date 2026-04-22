Ατυχία για την ΑΕΛ Novibet με τον Κώστα Αποστολάκη να βγαίνει με αναγκαστική αλλαγή στο 45' του αγώνα με την Κηφισιά λόγω θλάσης.

Η αναμέτρηση του αγώνα της ΑΕΛ Novibet με την Κηφισιά ήταν στο 45' όταν ο Σάββας Παντελίδης αναγκάστηκε να κάνει αλλαγή. Συγκεκριμένα ο Κώστας Αποστολάκης έπεσε στο χορτάρι και έδειξε να πονά με τον Γκάρατε να παίρνει τη θέση του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση του 27χρονου δεξιού οπισθοφύλακα κάνουν λόγο θλάση. Η κατάσταση του τραυματισμού του βέβαια θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες και έτσι θα γίνει γνωστό και το πόσο θα απουσιάσει.