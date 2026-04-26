Πρόγραμμα Play Out: Οι επόμενες αγωνιστικές στη μάχη της παραμονής
Το πρώτο μισό των Play Out της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε με τον Πανσερραϊκό να είναι ο κερδισμένος της 5ης αγωνιστικής. Οι Σερραίοι έκαναν «διπλό» στην έδρα της ΑΕΛ Novibet και την άφησαν στη ζώνη του υποβιβασμού μαζί με τον Αστέρα AKTOR.
Θυμίζουμε πως την 6η αγωνιστική το πρόγραμμα είναι ίδιο με την 5η, φυσικά σε αντίστροφες έδρες.
Το πρόγραμμα των Play Out της Stoiximan Super League
1η αγωνιστική
- Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2
- Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet 3-1
- Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1
2η αγωνιστική
- ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2
- Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 0-0
- Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0
3η αγωνιστική
- Κηφισιά- Αστέρας AKTOR 0-0
- Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2
- Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3
4η αγωνιστική
- Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 0-4
- ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1
- Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 2-1
5η αγωνιστική
Κυριακή 26 Απριλίου
- Κηφισιά - Παναιτωλικός 0-0
- Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR 2-1
- ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 0-1
6η αγωνιστική
Σάββατο 2 Μαΐου
- Παναιτωλικός - Κηφισιά, 17:00
- Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet, 17:30
- Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος, 19:30
7η αγωνιστική
Σάββατο 9 Μαΐου
- Πανσερραϊκός - Κηφισιά, 16:00
- ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR 17:00
- Ατρόμητος - Παναιτωλικός 19:30
8η αγωνιστική
Τρίτη 12 Μαϊου
- Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός, 19:00
- Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00
- Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00
9η αγωνιστική
Σάββατο 16 Μαΐου
- Αστέρας AKTOR - Κηφισιά, 19:00
- ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00
- Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00
10η αγωνιστική
Πέμπτη 21 Μαΐου
- Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00
- Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00
- Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR, 19:00
