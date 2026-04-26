Superleague, η βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής: Στο +2 από τη ζώνη ο Πανσερραϊκός, καταστροφικές ήττες για Αστέρα και ΑΕΛ Novibet!
Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής
Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0
Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1
Η βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής
9. Ατρόμητος 40
10.Παναιτωλικός 31
11. Κηφισιά 31
12.Πανσερραϊκός 27
13.Αστέρας Τρίπολης 25
14. ΑΕΛ Novibet 24
Η επόμενη αγωνιστική (6η) - Σάββατο 2 Μαϊου
Παναιτωλικός – Κηφισιά (5μμ)
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet (5.30μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)
To υπόλοιπο πρόγραμμα:
7η αγωνιστική - Σάββατο 9 Μαϊου
Πανσερραϊκός – Κηφισιά (4μμ)
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (5μμ)
Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)
8η αγωνιστική - Τρίτη 12 Μαϊου
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (7μμ)
Κηφισιά - Ατρόμητος (7μμ)
Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet (7μμ)
9η αγωνιστική - Σάββατο 16 Μαϊου
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (7μμ)
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (7μμ)
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (7μμ)
10η αγωνιστική - Πέμπτη 21 Μαϊου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (7μμ)
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (7μμ)
