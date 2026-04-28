Σε απολογία κλήθηκαν τρείς ομάδες της Super League μετά την 4η και 5η αγωνιστική των Playouts.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο προχώρησε στην κλήση σε απολογία ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά και Πανσερραϊκό έπειτα από γεγονότα που καταγράφηκαν στα φύλλα αγώνα, στις εκθέσεις παρατηρητών και στις αναφορές της αστυνομίας για αναμετρήσεις των τελευταίων αγωνιστικών. Οι απολογίες έχουν οριστεί για την Πέμπτη 30/4/2026 στις 09:00.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 30-4-2026 και ώρα 09:00, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ (4η αγων): "Βάσει των αναφερομένων στο από 22/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 22/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 24/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET – ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 16 παρ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ και 11 παρ. 1 του ΚΑΠ.

2/ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET (4η αγων): "Βάσει των αναφερομένων στο από 22/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 22/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 24/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/26/898470 από 23/4/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET – ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (4η αγων): "Βάσει των αναφερομένων στο από 22/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 22/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 24/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5037/26/902919 από 24/4/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET (5η αγων): "Βάσει των αναφερομένων στο από 26/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 26/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 27/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/26/928883 από 27/4/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET – ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’, 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».