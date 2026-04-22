Η Κηφισιά προηγήθηκε στο 18ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ Novibet χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Χόρχε Πόμπο.

Η ΑΕΛ Novibet για τέταρτο διαδοχικό ματς των Play Out της Stoiximan Super League βρέθηκε να «κυνηγάει» το σκορ. Η Κηφισιά μετά από δυο «λευκές» ισοπαλίες με Ατρόμητο στο Περιστέρι και Αστέρα AKTOR στη Νεάπολη «επανασυνδέθηκε» με τα δίχτυα.

Με τη συμπλήρωση 16 λεπτώ ο Κονατέ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα βρήκε ξεκάθαρα στο απλωμένο χέρι του Μασόν και ο διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου έδειξε με τη μία την άσπρη βούλα.

Ο Χόρχε Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό σουτ ευστόχησε στο πέναλτι απέναντι στον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο για το 0-1, το όποιο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Ο 32χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός έφτασε τα 9 γκολ σε 30 εμφανίσεις στην τρέχουσα Stoiximan Super League.