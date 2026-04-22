ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά: Χέρι - πέναλτι του Μασόν, 0-1 ο Πόμπο
Η ΑΕΛ Novibet για τέταρτο διαδοχικό ματς των Play Out της Stoiximan Super League βρέθηκε να «κυνηγάει» το σκορ. Η Κηφισιά μετά από δυο «λευκές» ισοπαλίες με Ατρόμητο στο Περιστέρι και Αστέρα AKTOR στη Νεάπολη «επανασυνδέθηκε» με τα δίχτυα.
Με τη συμπλήρωση 16 λεπτώ ο Κονατέ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα βρήκε ξεκάθαρα στο απλωμένο χέρι του Μασόν και ο διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου έδειξε με τη μία την άσπρη βούλα.
Ο Χόρχε Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό σουτ ευστόχησε στο πέναλτι απέναντι στον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο για το 0-1, το όποιο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
Ο 32χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός έφτασε τα 9 γκολ σε 30 εμφανίσεις στην τρέχουσα Stoiximan Super League.
