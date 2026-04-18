Βαθμολογία playouts: Ο Πανσερραϊκός προσπέρασε ΑΕΛ Novibet κι Αστέρα Aktor
- Η βαθμολογία
- 1η αγωνιστική
- 2η αγωνιστική
- 3η αγωνιστική
- 4η αγωνιστική
- 5η αγωνιστική
- 6η αγωνιστική
- 7η αγωνιστική
- 8η αγωνιστική
- 9η αγωνιστική
- 10η αγωνιστική
Ο εκπληκτικός Πανσερραϊκός μετά την Κηφισιά στην πρεμιέρα, νίκησε εκτός έδρας και τον Παναιτωλικό για την τρίτη αγωνιστική των playouts κι έβαλε «μπουρλότο» στη μάχη της παραμονής.
Η ομάδα των Σερρών με τον θρίαμβο στο Αγρίνιο άφησε πίσω τον ισόβαθμο μέχρι να ξεκινήσει η αγωνιστική Αστέρα Aktor και προσπέρασε την ΑΕΛ Novibet, έπειτα από την ήττα της από τον Ατρόμητο στο θρίλερ του Περιστερίου.
Οι Αγρινιώτες, αλλά και η Κηφισιά, παράλληλα, που έπαιζαν εντός έδρας, σπατάλησαν τις ευκαιρίες να καθαρίσουν ουσιαστικά την υπόθεση της παραμονής και πλέον πλην του Ατρόμητου, κανείς δεν νιώθει άνετα.
Η βαθμολογία
9. Ατρόμητος 34
10. Παναιτωλικός 30
11. Κηφισιά 29
12. Πανσερραϊκός 24
13. ΑΕΛ Novibet 23
14. Αστέρας Aktor 22
Το πρόγραμμα των Playouts
1η αγωνιστική
Σάββατο 4 Απριλίου
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2
Αστέρας Aktor - ΑΕΛ Novibet 3-1
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1
2η αγωνιστική
Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου
ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2
Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor 0-0
Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0
3η αγωνιστική
Σάββατο 18 Απριλίου
Κηφισιά- Αστέρας Aktor 0-0
Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3
4η αγωνιστική
Τετάρτη 22 Απριλίου
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος, 16:00
ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά, 17:00
Αστέρας Aktor - Παναιτωλικός, 20:00
5η αγωνιστική
Κυριακή 26 Απριλίου
Κηφισιά - Παναιτωλικός, 16:00
Ατρόμητος - Αστέρας Aktor 18:00
ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 20:00
6η αγωνιστική
Σάββατο 2 Μαϊου
Παναιτωλικός - Κηφισιά 17:00
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 17:30
Αστέρας Aktor - Ατρόμητος 19:30
7η αγωνιστική
Σάββατο 9 Μαϊου
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 16:00
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Aktor 17:00
Ατρόμητος - Παναιτωλικός 19:30
8η αγωνιστική
Τρίτη 12 Μαϊου
Αστέρας Aktor - Πανσερραϊκός 19:00
Κηφισιά - Ατρόμητος 19:00
Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00
9η αγωνιστική
Σάββατο 16 Μαϊου
Αστέρας Aktor - Κηφισιά, 19:00
ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00
Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00
10η αγωνιστική
Πέμπτη 21 ΜαΪου
Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 19:00
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet 19:00
Παναιτωλικός - Αστέρας Aktor 19:00
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.