Ο Πανσερραϊκός άφησε πίσω του ΑΕΛ Novibet και Αστέρα Aktor. Η βαθμολογία και το πρόγραμμα στα playouts.

Ο εκπληκτικός Πανσερραϊκός μετά την Κηφισιά στην πρεμιέρα, νίκησε εκτός έδρας και τον Παναιτωλικό για την τρίτη αγωνιστική των playouts κι έβαλε «μπουρλότο» στη μάχη της παραμονής.

Η ομάδα των Σερρών με τον θρίαμβο στο Αγρίνιο άφησε πίσω τον ισόβαθμο μέχρι να ξεκινήσει η αγωνιστική Αστέρα Aktor και προσπέρασε την ΑΕΛ Novibet, έπειτα από την ήττα της από τον Ατρόμητο στο θρίλερ του Περιστερίου.

Οι Αγρινιώτες, αλλά και η Κηφισιά, παράλληλα, που έπαιζαν εντός έδρας, σπατάλησαν τις ευκαιρίες να καθαρίσουν ουσιαστικά την υπόθεση της παραμονής και πλέον πλην του Ατρόμητου, κανείς δεν νιώθει άνετα.

Η βαθμολογία

9. Ατρόμητος 34

10. Παναιτωλικός 30

11. Κηφισιά 29

12. Πανσερραϊκός 24

13. ΑΕΛ Novibet 23

14. Αστέρας Aktor 22

Το πρόγραμμα των Playouts

1η αγωνιστική

Σάββατο 4 Απριλίου

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2

Αστέρας Aktor - ΑΕΛ Novibet 3-1

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1

2η αγωνιστική

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2

Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor 0-0

Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0

3η αγωνιστική

Σάββατο 18 Απριλίου

Κηφισιά- Αστέρας Aktor 0-0

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3

4η αγωνιστική

Τετάρτη 22 Απριλίου

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος, 16:00

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά, 17:00

Αστέρας Aktor - Παναιτωλικός, 20:00

5η αγωνιστική

Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός, 16:00

Ατρόμητος - Αστέρας Aktor 18:00

ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 20:00

6η αγωνιστική

Σάββατο 2 Μαϊου

Παναιτωλικός - Κηφισιά 17:00

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 17:30

Αστέρας Aktor - Ατρόμητος 19:30

7η αγωνιστική

Σάββατο 9 Μαϊου

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 16:00

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Aktor 17:00

Ατρόμητος - Παναιτωλικός 19:30

8η αγωνιστική

Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας Aktor - Πανσερραϊκός 19:00

Κηφισιά - Ατρόμητος 19:00

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00

9η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαϊου

Αστέρας Aktor - Κηφισιά, 19:00

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00

10η αγωνιστική

Πέμπτη 21 ΜαΪου

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 19:00

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet 19:00

Παναιτωλικός - Αστέρας Aktor 19:00