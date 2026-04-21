Η αποστολή του Παναιτωλικού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League, κόντρα στον Αστέρα AKTOR.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της 4ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League, όπου θα φιλοξενηθεί από τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (22/4, 20:00).

Αναμενόμενα στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου επέστρεψε ο Κριστιάν Μανρίκε, ο οποίος είχε προφυλαχτεί στο ματς με τον Πανσερραϊκό στο Αγρίνιο, λόγω μιας απλής ενόχλησης στο μετατάρσιο από χτύπημα που δέχτηκε σε προπόνηση της προηγούμενης εβδομάδες.

Από την πλευρά του εκτός παραμένει ο Ουνάι Γκαρσία. Ο πολύπειρος Ισπανός στόπερ ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα λόγω ενόχλησης στον τετρακέφαλο και αναμένεται να ανεβάσει ρυθμούς τις επόμενες ημέρες.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.