Ο Πανσερραϊκός με ανάρτηση του στα Social Media παρουσίασε τις πρώτες εικόνες που αποτυπώνουν μια πρώτη προσέγγιση του οράματος για το νέο γήπεδο.

Ο Πανσερραϊκός από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν η ομάδα ήταν ακόμα ουραγός και με μεγάλη απόσταση από τη ζώνη «ασφαλείας», είχε προαναγγείλει το project για νέο γήπεδο, 12.000 θέσεων, μέσω συνέντευξης Τύπου του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ, Τάσου Καζία.

Περίπου 4 μήνες μετά οι Σερραίοι μέσω Social Media παρουσίασαν τις πρώτες εικόνες που αποτυπώνουν μια πρώτη προσέγγιση του οράματος για το νέο «Λάκκο των Λεόντων».

Η ανάρτηση του Πανσερραϊκού

«Η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ παρουσιάζει τις πρώτες εικόνες concept, που αποτυπώνουν μια πρώτη προσέγγιση του οράματος μας για τη νέα έδρα των "λιονταριών".

Έναν σύγχρονο αθλητικό χώρο, ανοιχτό στην πόλη και την καθημερινότητά της, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ομάδα και τον κόσμο της.

Το project εξελίσσεται βήμα‑βήμα, με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και ποιοτικής εμπειρίας, αντάξιας της ιστορίας και της δυναμικής του ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ».