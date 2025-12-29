Καζίας: «Ο Πανσερραϊκός δεν θα διαλυθεί αν πέσει, ετοιμάζουμε νέο γήπεδο 12.000 θέσεων»

O ισχυρός άνδρας του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας, μίλησε σε συνέντευξη Τύπου για το μέλλον της ομάδας και για το όραμα της κατασκευής νέου γηπέδου 12.000 θέσεων.

Ο Τάσος Καζίας άνοιξε τα χαρτιά του για την επόμενη ημέρα του Πανσερραϊκού σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε τη Δευτέρα (29/12) στο Επιμελητηριακό Μέγαρο Σερρών. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώθηκε η καταρχήν συμφωνία με το Επιμελητήριο για την παραχώρηση έκτασης στη Serexpo «Χρήστος Μέγκλας», για την κατασκευή νέων, σύγχρονων γηπεδικών εγκαταστάσεων, χωρητικότητας 12.000 θεατών.

Το project έχει ορίζοντα πενταετίας και προβλέπει τη δημιουργία σταδίου προδιαγραφών UEFA και FIFA Κατηγορίας 3, προπονητικών εγκαταστάσεων υψηλών προτύπων και χώρων αθλητικής, κοινωνικής και εμπορικής δραστηριότητας.

Από εκεί και πέρα ο διοικητικός ηγέτης των Λιονταριών αναφέρθηκε στο ποδοσφαιρικό μέλλον και ξεκαθάρισε πως εφόσον υποβιβαστεί η ομάδα δεν πρόκειται να διαλυθεί.

Η συνέντευξη Τύπου του Καζία

«Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ξεκάθαρα φορέας με διάθεση και θέληση να προχωρήσουμε σε κάτι αναπτυξιακό και μεγάλο. Ένα νέο γήπεδο για τον Πανσερραϊκό στον μεγάλο χώρο της Serexpo. Ειμαστε εδώ γιατί πρέπει να γίνει για την ομάδα, για την πόλη.

Αν ο Πανσερραϊκός δεν έβαζε το χέρι στην τσέπη, η ομάδα δεν θα προχωρούσε και το δημοτικό γήπεδο θα ήταν τώρα κλειστό. Πρώτη φορά αγκαλιάζεται μια τέτοια ιδέα. Εδώ και έναν χρόνο έχει υλοποιηθεί μια μελέτη για ένα νέο γήπεδο κατηγορίας 3 της UEFA, χωρητικότητας 12.000 θέσεων, στον μεγάλο χώρο του Επιχειρηματικού κέντρου SEREXPO “Χρήστος Μεγκλας”.

Πέρυσι συμβάλαμε στο να έρθει η Εθνική Ελπίδων στις Σέρρες. Είχαμε απόλυτη επιτυχία για την διοργάνωση των αγώνων. Φέραμε την Εθνική Ελπίδων εδώ, φέραμε παιχνίδι Τσάμπιονς Λιγκ με τον αγώνα των μικρών του ΠΑΟΚ που έγινε στις Σέρρες. Παρά τα έξοδα και την οικονομική αιμορραγία από την ΠΑΕ, τα καταφέραμε να είμαστε εκεί και να μας δίνουν συγχαρητήρια.

Εγώ είμαι εδώ, δεν έχω φύγει. Δεν έκανα συνέντευξη Τύπου πέρυσι όταν μείναμε στην κατηγορία, η πρόπερσι όταν βγήκαμε 7οι στην Super League. Είμαι εδώ στα δύσκολα της ομάδας. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι αυτό που έχει σημασία. Εγώ μεγάλωσα μέσα στον Πανσερραϊκό.

Έχουν δημιουργηθεί οι υποδομές και οι συνθήκες. Είναι ξεκάθαρα αναπτυξιακό το πρότζεκτ, δεν είναι αγωνιστικό. Είναι εξ’ ολοκλήρου για τον Νομό Σερρών. Έχει να κάνει και με τον χώρο τον Νοτίων Βαλκανίων που δεν έχει γίνει τίποτα.

Έχουμε μπει στον χάρτη της UEFA. Να φύγουμε από τα στενά πλαίσια ότι η ομάδα κινδυνεύει να πέσει κατηγορία. Να μην έχουμε αυτή την νοοτροπία. Πιστέψτε με, μέχρι τέλους θα παλέψουμε να μη γίνει, να μην πέσουμε στη Super League 2. Δεν θα διαλυθούμε, όμως αν πέσουμε κατηγορία.

Εγγυώμαι το αύριο του Πανσερραϊκού μεσα απο τις υποδομές. Πήραμε με όρους σκληρούς από τον Δήμο Σερρών στην Ομόνοια κάποιες εκτάσεις. Υλοποιήθηκαν όλα στην 3τία όσα έχουν συμφωνηθεί. Η ομάδα εχει τέσσερα γήπεδα αυτή την στιγμή επαγγελματικά άψογα. Και στο γήπεδο έχουμε συνθετικό χλοοτάπητα στο πάρκο της Ομόνοιας.

Το αγωνιστικό είναι αυτό που μας πονάει, μας στεναχωρεί, αλλά δεν θα πρέπει να μείνουμε στα στενά αυτά πλαίσια. Να στηρίξουμε όλοι την πόλη μας. Όλο αυτό το νέο πρότζεκτ θα φέρει έσοδα στην πόλη, στον Νομό.

Ο Παναθηναϊκός αυτή την στιγμή υλοποιεί το νέο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν το έχει κάνει. Όχι απλά το έχουμε σκεφτεί μέχρι τώρα, αλλα υπάρχει πλήρης φάκελος για να αδειοδοτηθεί. Ξεκινάμε από τις Ομοσπονδίες για να δώσουμε ένα διεθνές στατους της πόλης μας. Υπήρχαν προτάσεις αίολες από τον Δήμο.

Το Παγκόσμιο Κ-19 μπορεί να έρθει εδώ στις Σέρρες το Κ-19 Γυναικών μπορεί να έρθει, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, στον χώρο της Serexpo, αλλά πρώτα να αδειοδοτηθούμε από εκεί.

Όλοι να συστρατευθούν γύρω από αυτό. Υπάρχει πλήρης φάκελος, η μελέτη έχει υλοποιηθεί. Θα υπάρξει μια επιτροπή που θα αναλάβει να τρέξει όλο το πρότζεκτ και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν.

Στο επόμενο διάστημα θα βγουν τα πλήρη σχέδια. Ένα τοπωνύμιο για δράσεις για αθλητικό τουρισμό και πρασίνου και χαράς για όλο τον κόσμο. Το όραμα των Σερραίων για να αποδεσμεύσει χώρο στο κέντρο της πόλης που έχει χαρακτηριστεί πάρκο το σημερινό Δημοτικό γήπεδο.

Είναι ένα μεγάλο έργο 30 εκατ. ευρώ, αλλά όλα πρέπει να πάνε βήμα βήμα. Και φυσικά πρώτα να έρθουν οι αδειοδοτήσεις. Το γήπεδο θα πρέπει πλέον να φύγει από εκεί για να γίνει πάρκο. Να υλοποιηθεί το νέο γήπεδο και να μην ξενιτευτεί η ομάδα».