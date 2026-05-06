Πανσερραϊκός: Τακτοποίησε την οφειλή για ν' αποφύγει το ban
Ο Πανσερραϊκός συνεχίζει να καλύπτει τις παλιές οφειλές του για να ξεπεράσει τα προβλήματα με τη FIFA.
Η παγκόσμια συνομοσπονδία επέβαλε ban για τρεις μεταγραφικές περιόδους στους Σερραίους, εξαιτίας παλιάς οφειλής. Από την ΠΑΕ τονιζόταν ότι όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις, έχει δρομολογηθεί η τακτοποίηση της οφειλής, ώστε να υπάρξει πρόβλημα.
Στον Πανσερραϊκό, μάλιστα, τόνιζαν ότι όλοι στον σύλλογο είναι επικεντρωμένοι στον στόχο της παραμονής στη Super League.
