Ο Πανσερραϊκός τακτοποιεί τις υποχρεώσεις του για ν' αποφύγει την τιμωρία από τη FIFA.

Η παγκόσμια συνομοσπονδία επέβαλε ban για τρεις μεταγραφικές περιόδους στους Σερραίους, εξαιτίας παλιάς οφειλής. Από την ΠΑΕ τονιζόταν ότι όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις, έχει δρομολογηθεί η τακτοποίηση της οφειλής, ώστε να υπάρξει πρόβλημα.

Στον Πανσερραϊκό, μάλιστα, τόνιζαν ότι όλοι στον σύλλογο είναι επικεντρωμένοι στον στόχο της παραμονής στη Super League.