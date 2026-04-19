Ο Πανσερραϊκός στην 21η αγωνιστική ήταν στο -11 από την παραμονή και στην τρίτη αγωνιστική των playouts είναι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Πανσερραϊκός κάνει πορεία... πρωταθλητισμού εδώ και δύο μήνες! Η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα, έπειτα από πολύ καιρό άφησε πίσω της δύο ομάδες και πλέον πιστεύει όσο ποτέ στη σωτηρία.

Μετά την Κηφισιά στη Νεάπολη, στην πρεμιέρα των playouts, θριάμβευσε και στο Αγρίνιο με 3-2 επί του Παναιτωλικού έβαλε από κάτω του την ΑΕΛ Novibet και στον Αστέρα Aktor.

Η μακεδονική ομάδα για πρώτη φορά ήταν σε θέση παραμονής την έκτη αγωνιστική. Τότε, στις 4/10/25 νίκησε 2-1 εντός τους Αρκάδες, οι οποίοι είχαν στον πάγκο τους τον νυν τεχνικό της Λάρισας Σάββα Παντελίδη. Οι Σερραίοι με την πρώτη τους νίκη πήγαν στους 5 βαθμούς, ενώ 4 είχαν ΑΕΛ Novibet, Παναιτωλικός και μόλις 2 ο Αστέρας.

Στην 7η αγωνιστική ο Πανσερραϊκός έχασε 2-1 στον Βόλο, ο Παναιτωλικός τον προσπέρασε, αλλά είχε πίσω τους δύο ομάδες που έχει και τώρα. ΑΕΛ Novibet και Αστέρα Aktor.

Στην 8η αγωνιστική ο Πανσερραϊκός ηττήθηκε 2-0 εντός από τη Λάρισα, έμεινε στους 5 βαθμούς και ήταν προτελευταίος με τον Αστέρα στους 3. Η Λάρισα είχε 7 και ο ΟΦΗ ήταν στους 6 τότε, πριν αναλάβει ο Κόντης. Ο πρώτος γύρος, έπειτα από 13 παιχνίδια δηλαδή, έκλεισε με τον Πανσερραϊκό στην τελευταία θέση με 5 βαθμούς, στο -3 από τη 13η Λάρισα και στο -4 από Ατρόμητο και ΟΦΗ. Ο Αστέρας είχε πάει τότε στους 12 βαθμούς!

Επιστροφή από το -11

Στις 16/2/26, πριν από δύο μήνες, ο Πανσερραϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο για την 21η αγωνιστική. Τότε είχε 9 βαθμούς με απολογισμό 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 16 ήττες. Βρισκόταν στο -11 από την παραμονή και όλοι τον θεωρούσαν «τελειωμένο». Ο Αστέρας ήταν προτελευταίος και είχε 16, η Λάρισα και η Κηφισιά ήταν στην 11η και 12 θέση με 20 βαθμούς. Στους 21 ήταν ο Παναιτωλικός και ο Ατρόμητος.

Το κουμπί... πατήθηκε στις 22/2/26. Ο Πανσερραϊκός για την 22η αγωνιστική λύγισε 2-1 εντός τον Βόλο, έφτασε τους 12 βαθμούς, ενώ στους 16 έμειναν οι Αρκάδες και στους 21 ήταν μαζί Παναιτωλικός, Κηφισιά, Λάρισα.

Έκτοτε, άρχισε πορεία πρωταθλητισμού! Αφού ηττήθηκε εντός από τον Ολυμπιακό, νίκησε 1-0 στην Τρίπολη την 24η αγωνιστική και η διαφορά από τη 12η και σε θέση παραμονής ΑΕΛ Novibet πήγε στους 6 βαθμούς. Στα δύο τελευταία ματς της κανονικής διάρκειας ήρθε 0-0 εντός με τον Άρη και 0-0 με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Πρώτος στα playouts

Έκλεισε τη σεζόν, λοιπόν, με 17 βαθμούς ο Πανσερραϊκός, όσους είχε και ο Αστέρας και στο -6 από τους «βυσσινί». Σε τρεις αγωνιστικές στα playouts τα λιοντάρια πήραν 7 βαθμούς, είναι πρώτα στο μίνι πρωτάθλημα κι άφησαν πίσω τους πλέον δύο ομάδες.