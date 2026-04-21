Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη σημερινή (21/4) του προπόνηση στο Κορωπί με έξι παίκτες να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα ή θεραπεία.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο «Γ. Καλαφάτης» για την προπόνηση της Τρίτης (21/4) ξεκινώντας με την καθιερωμένη προθέρμανση και τις ασκήσεις rondo.

Στη συνέχεια, το τεχνικό επιτελείο έδωσε έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ένα μίνι τουρνουά τριών ομάδων.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο των Πρασίνων, έξι παίκτες δεν ακολούθησαν το πλήρες πρόγραμμα της προπόνησης. Συγκεκριμένα, ο Πάλμερ-Μπράουν ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα, ενώ οι Τζούριτσιτς και Κάτρης ατομικό. Ντέσερς και Σισοκό με τη σειρά τους υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Θεραπεία ακολούθησε και ο Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος λόγω ενοχλήσεων στη μέση είχε τεθεί εκτός μάχης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.